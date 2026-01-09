ق ز
    18:43, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش ۆەنەسۋەلا مۇنايىنان 4 ميلليارد دوللار پايدا تاپتى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش ۆەنەسۋەلا مۇنايىن الەمدىك نارىققا شىعارىپ، مول تابىسقا كەنەلدى. قازىرگە دەيىن 4 ميلليارد دوللار پايدا تاپقان. مۇنى پرەزيدەنت ترامپ Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    Силовой сигнал миру: каковы последствия операции США в Венесуэле
    Коллаж: Kazinform / x.com/whitehouse / x.com/NicolasMaduro / freepik

     ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قۇراما شتاتتار وسىمەن شەكتەلىپ قالماق ەمەس. ۆەنەسۋەلا مۇنايىن ساۋدالاۋدى جالعاستىرادى. بۇگىن اق ءۇي باسشىسى سالاعا قاتىستى 14 الپاۋىت كومپانيانىڭ باسشىسىمەن كەزدەسەدى. پرەزيدەنت ترامپ توقىراۋعا ۇشىراعان ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي سالاسىن جانداندىرۋعا نيەتتى. بۇل ءۇشىن كەمى 100 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتامىز، - دەپ وتىر.

     24.kz 

