ا ق ش پەن يران كەلىسسوزى باستالدى
استانا. KAZINFORM - ايماق قاۋىپسىزدىگىنە تونگەن قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ ارتۋىنا بايلانىستى يران مەن ا ق ش اراسىنداعى ديپلوماتيالىق كەلىسىم بويىنشا جۇمىستار ءالى ءجۇرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ومان استاناسى ماسكاتتا ا ق ش پەن يران وكىلدەرى اراسىنداعى جاناما كەلىسسوزدەر باستالدى. يران دەلەگاتسياسىن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي، ال ا ق ش دەلەگاتسياسىن تاياۋ شىعىس جونىندەگى پرەزيدەنتتىڭ ارنايى ەلشىسى ستيۆ ۋيتكوفف باسقارادى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەر دە كونسۋلتاتسيالارعا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر. كەلىسسوزدەرگە ومان دەلدالدىق ەتەدى.
ۆاشينگتون يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا ديپلوماتياعا ورالۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، ءبىراق كەلىسسوزدەر كۇن ءتارتىبىن بالليستيكالىق زىمىراندار، تەگەراننىڭ ايماقتىق ساياساتى جانە ادام قۇقىقتارى جاعدايىن تالقىلاۋدى قامتيتىنداي كەڭەيتۋدى تالاپ ەتتى. يران بيلىگى ءوز تاراپىنان تەك يادرولىق ماسەلەنى تالقىلاۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- يران ديپلوماتياعا سەرگەك ءارى وتكەن جىلعى وقيعالاردى نازاردا ۇستاي وتىرىپ كىرىسىپ جاتىر. ءبىز ادال نيەتپەن ارەكەت ەتەمىز جانە ءوز قۇقىقتارىمىزدى بەرىك قورعايمىز. مىندەتتەمەلەر ورىندالۋى كەرەك، - دەدى ابباس اراگچي.
تەگەران زىمىران باعدارلاماسىن بىرنەشە رەت «قىزىل سىزىق» دەپ اتاپ، قورعانىس مۇمكىندىكتەرى بويىنشا كەز كەلگەن كەلىسسوزدەردى جوققا شىعاردى. ءبىر كۇن بۇرىن يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەۆيزياسى يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسىنىڭ جەراستى نىساندارىنا ۇزاق قاشىقتىققا ۇشاتىن بالليستيكالىق زىمىرانداردىڭ ءبىرى - حوررامشاحر-4 ورنالاستىرىلعانىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار، حالىقارالىق ب ا ق- قا سىلتەمە جاساعان دەرەككوزدەرگە سايكەس، يران ۋراندى بايىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءوز ۇستانىمىنىڭ شەگىندە جۇمساقتىق تانىتىپ وتىر.
كەلىسسوزدەر تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى شيەلەنىس جاعدايىندا ءوتىپ جاتىر. وتكەن ماۋسىمدا ا ق ش يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا شابۋىل جاساپ، يزرايلدىڭ 12 كۇندىك ناۋقانىنىڭ سوڭعى كەزەڭىنە قوسىلدى. كەيىننەن يران ۋراندى بايىتۋدى ۋاقىتشا توقتاتقانىن جاريالادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇعان دەيىن ديپلوماتيا ءساتسىز بولعان جاعدايدا ۆاشينگتوننىڭ باسقا نۇسقالارى بار ەكەنىن ەسكەرتكەن بولاتىن. يران ءوز كەزەگىندە كەز كەلگەن اسكەري شابۋىلعا قاتال جاۋاپ بەرۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى جانە ا ق ش اسكەري بازالارىن ورنالاستىراتىن ايماقتىق ەلدەر ءۇشىن قاۋىپتەردى اتاپ ءوتتى.
اۆتور
بەكباۋ تايمانوۆ