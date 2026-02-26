ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر باستالىپ، ءۇزىلىس جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - تاراپتار جاڭا باستامالاردى تالقىلاۋعا دايىن ەكەندەرىن اڭعارتقانىمەن، نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا ءالى دە ناقتى قادام جاسالمادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
جەنيەۆا قالاسىندا تەگەراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى جاناما كەلىسسوزدەردىڭ كەزەكتى كەزەڭى باستالدى. كەزدەسۋ ومان سۇلتاندىعىنىڭ اراعايىندىعىمەن، جەنيەۆا كولىنىڭ جاعاسىنداعى وماندىق ديپلوماتيالىق رەزيدەنسيا اۋماعىندا ءوتىپ جاتىر.
يراننىڭ Tasnim اگەنتتىگى مەن مەملەكەتتىك تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، كونسۋلتاتسيالار باستالعاننان كەيىن ءۇش ساعات وتكەن سوڭ تاراپتار كەڭەسۋ ءۇشىن ءۇزىلىس جاريالاعان. حالىقارالىق اقپارات قۇرالدارى امەريكالىق دەلەگاتسيا مىنگەن بولۋى مۇمكىن كورتەجدىڭ ومان رەزيدەنسياسى اۋماعىنان شىعىپ كەتكەنىن حابارلادى.
كەلىسسوزدەرگە اراعايىندىق جاساپ وتىرعان وماننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بادر ءال-بۋسايدي ءۇزىلىس جاسالعانىن راستادى ءارى بايلانىستاردىڭ احۋالىن وڭ باعالادى.
- بۇگىن جەنيەۆادا ءبىز كرەاتيۆتى ءارى پوزيتيۆتى يدەيالارمەن الماستىق. قازىر امەريكالىق جانە يراندىق دەلەگاتسيالار ءۇزىلىس الدى، كەلىسسوزدەر كەيىنىرەك جالعاسادى. بۇدان دا ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەپ جازدى ول X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.