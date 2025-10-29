ا ق ش پەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى ساۋدا كەلىسىمى جاسالماۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دونالد ترامپ سارسەنبى كۇنى كيەندجۋدا وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە ميەنمەن ساۋدا كەلىسىمىن جاساسۋ ءۇشىن كەزدەسەدى، دەپ حابارلايدى ABC News.
الايدا ۆاشينگتون مەن سەۋلدەگى جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەر ترامپتىڭ وڭتۇستىك كورەيانىڭ ا ق ش- قا 350 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالۋ تالابى كەلىسىمگە كەلۋگە ءالى دە كەدەرگى بولىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
كورەيالىق شەنەۋنىكتەر تىكەلەي اقشا قۇيۋ ولاردىڭ ەكونوميكاسىن تۇراقسىزداندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن جانە ولار نەسيە العاندى ءجون كورەتىنىن ايتتى.
ترامپتىڭ تالاپتارى مەن وڭتۇستىك كورەيا ۇسىنا الاتىن نارسەلەر اراسىنداعى سايكەسسىزدىك ا ق ش پەن وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەزدەسۋىنە كولەڭكە ءتۇسىرۋ قاۋپىن تۋدىرىپ وتىر.
قازىرگى كەزدە وڭتۇستىك كورەيادا اۆتوموبيلدەرگە %25 باج سالىعى ەنگىزىلگەن. بۇل Hyundai مەن Kia كومپانيالارىن %15 باج ەنگىزگەن جاپونيالىق جانە ەۋروپالىق باسەكەلەستەرىمەن سالىستىرعاندا قولايسىز جاعدايعا قالدىردى.
قىركۇيەك ايىندا دجوردجياداعى Hyundai زاۋىتىنا ا ق ش يمميگراتسيالىق رەيدى جۇرگىزىلگەننەن كەيىن جاعداي ۋشىعىپ كەتتى. 300-دەن استام وڭتۇستىك كورەيالىق ۇستالىپ، بۇل اتالعان ەل ازاماتتارىنىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى.
لي حابارلاعانداي، ەگەر ۆيزا جۇيەسى جاقسارتىلماسا، كومپانيالار بولاشاقتا ينۆەستيتسيا سالماۋى مۇمكىن.
قازان ايىنىڭ باسىندا وڭتۇستىك كورەيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش وڭتۇستىك كورەيالىق جۇمىسشىلاردىڭ امەريكاداعى ونەركاسىپتىك نىساندار قۇرىلىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قىسقا مەرزىمدى ۆيزالارمەن نەمەسە ۆيزادان باس تارتۋ باعدارلاماسى بويىنشا ەلگە كىرۋىنە رۇقسات بەرۋگە كەلىسكەنىن جەتكىزدى.
بەيسەنبى كۇنى وڭتۇستىك كورەياعا ساپارى كەزىندە ترامپ قىتاي كوشباسشىسى شي جينپيڭمەن كەزدەسەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ شيەلەنىستى باسەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ترامپ سونىمەن قاتار سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىنمەن كەزدەسۋ مۇمكىندىگىن مەڭزەپ، كيمنىڭ ونىڭ ۇسىنىسىنا ءالى جاۋاپ بەرمەگەنىنە كوڭىلى تۇسكەنىن ايتتى.
- كيم چەن ىنمەن وتە جاقسى ءتىل تابىستىم. ەگەر ول مەنىمەن كەزدەسكىسى كەلسە، وڭتۇستىك كورەيادا بولامىن، - دەدى دونالد ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى سونداي-اق كيممەن سويلەسۋ مۇمكىندىگى بولسا، وڭتۇستىك كورەياعا ساپارىن ۇزارتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ پەن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچي ەكىجاقتى كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ساۋدا جانە نەگىزگى پايدالى قازبالار بويىنشا ەكى كەلىسىمگە قول قويعانىن جازعان بولاتىنبىز.
ءبىرىنشى كەلىسىم ا ق ش- جاپونيا اليانسىندا «جاڭا التىن عاسىردى» قاراستىردى جانە ا ق ش-تاعى جاپونيالىق ينۆەستيتسيانىڭ 550 ميلليارد دوللارىنا ايىرباس رەتىندە جاپون تاۋارلارىنا %15 باج سالىعىن ەنگىزەتىن ساۋدا كەلىسىمىن قامتىدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا