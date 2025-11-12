قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسى: كەلىسىمدەر مەن بىرلەسكەن جوبالار
ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا بىرلەسكەن مالىمدەمە جاريالادى. اقوردا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىق پەن اتقارىلىپ جاتقان جوبالاردى اتاپ ءوتتى.
«سولتۇستىك -وڭتۇستىك»، ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى، «اياگوز- باقتى»، «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجول جەلىلەرى جانە باسقا دا جوبالاردىڭ مۇمكىندىگىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتۋگە كەلىستى.
ترانسشەكارالىق لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ، شەكاراداعى وتكىزۋ بەكەتتەرىنىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ترانس التاي ديالوگى» پەرسپەكتيۆتى باستاماسىن ودان ءارى ىلگەرىلەتۋگە نيەتتى. اتالعان فورمات قازاقستان، رەسەي، قىتاي جانە موڭعوليا اراسىنداعى تاتۋ كورشىلىك پەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەتىن وڭتايلى الاڭ بولادى.
ەنەرگەتيكا سالاسى
سوڭعى جىلدارى بۇل باعىتتا ايتارلىقتاي پروگرەسكە قول جەتكىزىلدى.
«روس اتوم» كومپانياسىمەن ەلىمىزدەگى العاشقى ا ە س قۇرىلىسى بويىنشا ناتيجەلى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر.
تاراپتار مۇناي مەن ونىڭ ونىمدەرىن، كومىر، ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ، تاسىمالداۋ جانە جەتكىزۋ باعىتتارىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا كەلىستى.
گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن، اتاپ ايتقاندا، قازاقستاننىڭ رەسەيمەن شەكارالاس وڭىرلەرىن كوگىلدىر وتىنمەن قامتۋ، سونداي-اق ءۇشىنشى ەلدەرگە تاسىمالداۋ ماسەلەلەرىن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلادى.
ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ جاڭا باعىتتارى
ساپار اياسىندا قول قويىلعان ءبىرقاتار قۇجات ەلدەرىمىزدىڭ عارىشتى يگەرۋ، اتوم ەنەرگياسىن، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى جانە كرەاتيۆتى يندۋستريانى دامىتۋ بويىنشا ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
IT سەكتورىنىڭ بولاشاعى زور. قازاقستاننىڭ بۇل سالادا تاجىريبەسى مول.
مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستار
گاسترولدەر، كورمەلەر، كونسەرتتەر مەن سپورتتىق جارىستار سەكىلدى ءىس-شارالار ءجيى ۇيىمداستىرىلادى.
جۋىردا ماسكەۋدە قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى مادەنيەت كۇندەرى تابىستى ءوتتى. بۇعان دەيىن مادەنيەت كۇندەرى اياسىندا ەلىمىزدىڭ ونەر قايراتكەرلەرى ياكۋتيا مەن قازانعا بارىپ قايتتى.
بيىل مامىر ايىندا استانادا «قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ماڭگىلىك دوستىعى اللەياسى»، ال كەشە ماسكەۋدە «قازاقستان- رەسەي دوستىعى سكۆەرى» اشىلدى.
ماسكەۋ كوشەلەرىنىڭ بىرىنە شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلدى.
ماسكەۋدە قازاق اقپاراتتىق-مادەني ورتالىعىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ءبىلىم بەرۋ جانە سپورت
قازاقستاندا رەسەيدىڭ 9 جەتەكشى جوعارى وقۋ ورنىنىڭ فيليالدارى تابىستى جۇمىس ىستەپ تۇر.
بيىل ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ استاناداعى فيليالى، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ومبى قالاسىنداعى فيليالى اشىلدى.
ەلىمىزدە رەسەيدىڭ مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورنىنىڭ وكىلدىگىن اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
ەكى ەلدىڭ ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارى ەسكەرىلگەن مەكتەپتەر سالۋ جوباسى ىسكە اسىرىلادى.
الماتىدا دەمەۋشىلەردىڭ قولداۋىمەن رەسەيلىك تانىمال «سيريۋس» مەكتەبىنىڭ فيليالى اشىلادى.
قازاقستاندا ورىس مادەنيەتى مەن ءتىلىن ىلگەرىلەتۋگە ءتيىستى نازار اۋدارىلادى. بۇل ماڭىزدى ىسكە ەلىمىزدىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان حالىقارالىق ورىس ءتىلى ۇيىمى ءوز ۇلەسىن قوسىپ كەلەدى.
وسىدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى اتالعان ساپار ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قارىم- قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋ تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى دەپ سانايتىنىن ايتتى.
سونىمەن قوسا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسياعا قول قويدى.