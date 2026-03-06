ق ز
    17:29, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا قاتىناسى قايتا جاندانادى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىنداعى ديپلوماتيالىق بايلانىس قايتا جاندانادى. مۇنى قۇراما شتاتتار مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى جاريالادى. ۆاشينگتون بۇل ايماقتا ساياسي تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا سەپ بولادى دەپ سانايدى.

    Фото: http://aaa-russia.com/

    سونداي- اق ۆەنەسۋەلاعا ەكونوميكاسىن اياققا تۇرعىزۋعا كومەكتەسپەك. بۇدان بولەك، دەموكراتيالىق سايلاۋ ءوتىپ، جاڭا بيلىك بەيبىت جولمەن كەلۋىن قولدايتىنىن جەتكىزدى.

    ەسكە سالايىق، كاراكاس ا ق ش- پەن 2019 -جىلى ات قۇيرىعىن كەسىستى. سول كەزدە ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلالىق وپپوزيتسيا جەتەكشىسى حۋان گۋايدونى ۋاقىتشا پرەزيدەنت دەپ مويىنداعان بولاتىن.

    24.kz 

