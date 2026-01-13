ق ز
    18:28, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش پەن ۋكراينا 800 ميلليارد دوللار كەلىسىم ازىرلەپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن ۋكراينا سوعىستان كەيىنگى قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان 800 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى كەلىسىمدى ازىرلەپ جاتىر.

    Фото: dw.com

    بۇل تۋرالى (The Telegraph ) زە تەلەگراف گازەتى حابارلادى. قۇجات كيەۆكە قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن بەرۋدى كوزدەيدى. قارجى الداعى ون جىل بويى كەزەڭ-كەزەڭىمەن بولىنەدى.

     بۇل قاراجات ينۆەستيتسيا تارتۋعا، ونىڭ ىشىندە جەكە كاپيتالدى جۇمىلدىرۋعا باعىتتالادى. باسىلىم دەرەگىنشە، دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير زەلەنسكي قۇجاتقا 19-23 -قاڭتار ارالىعىندا داۆوستا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم بارىسىندا قول قويۋى مۇمكىن.

     24.kz 

