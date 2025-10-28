ا ق ش پەن جاپونيا اسكەري تەحنيكا جەتكىزۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاپونيانىڭ ءىرى كولەمدى امەريكالىق اسكەري تەحنيكاعا تاپسىرىس بەرگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC news.
- ءبىز بۇعان دەيىن بولماعان اۋقىمدى ساۋدانى بىرلەسىپ جاسايمىز، - دەدى ترامپ جاپونيا پرەمەر-مينيسترىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ الدىندا.
ترامپ جاپونيانىڭ اسكەري الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە امەريكانىڭ اسكەري تەحنيكاسىن كوبىرەك ساتىپ الۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن باعالايتىنىن مالىمدەدى.
- ءبىز سىزگە قاجەت كەز كەلگەن قىزمەتتى، جاپونياعا كومەكتەسۋ ءۇشىن جاساي الاتىن كەز كەلگەن ارەكەتتى ۇسىنۋعا قۋانىشتىمىز، - دەدى ول.
وتكەن اپتادا جاپونيانىڭ قورعانىس شىعىندارىن ناۋرىز ايىنا دەيىن، ياعني جوسپاردان ەكى جىل بۇرىن، جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ %2- ىنا دەيىن ارتتىراتىنىن مالىمدەگەن تاكايتي ترامپپەن بىرگە جاپونيانىڭ «بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا ۇلەس قوسۋعا دايىن» ەكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي ەكى جاقتى كەزدەسۋدەن كەيىن ساۋدا جانە ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى ەكى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا