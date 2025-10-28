ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:57, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش پەن جاپونيا اسكەري تەحنيكا جەتكىزۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاپونيانىڭ ءىرى كولەمدى امەريكالىق اسكەري تەحنيكاعا تاپسىرىس بەرگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC news.

    АҚШ пен Жапония әскери техника жеткізу жөніндегі келісімге қол қойды
    Фото: Kyodo

    - ءبىز بۇعان دەيىن بولماعان اۋقىمدى ساۋدانى بىرلەسىپ جاسايمىز، - دەدى ترامپ جاپونيا پرەمەر-مينيسترىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ الدىندا.

    ترامپ جاپونيانىڭ اسكەري الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە امەريكانىڭ اسكەري تەحنيكاسىن كوبىرەك ساتىپ الۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن باعالايتىنىن مالىمدەدى.

    - ءبىز سىزگە قاجەت كەز كەلگەن قىزمەتتى، جاپونياعا كومەكتەسۋ ءۇشىن جاساي الاتىن كەز كەلگەن ارەكەتتى ۇسىنۋعا قۋانىشتىمىز، - دەدى ول.

    وتكەن اپتادا جاپونيانىڭ قورعانىس شىعىندارىن ناۋرىز ايىنا دەيىن، ياعني جوسپاردان ەكى جىل بۇرىن، جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ %2- ىنا دەيىن ارتتىراتىنىن مالىمدەگەن تاكايتي ترامپپەن بىرگە جاپونيانىڭ «بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا ۇلەس قوسۋعا دايىن» ​​ەكەنىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي ەكى جاقتى كەزدەسۋدەن كەيىن ساۋدا جانە ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى ەكى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن.

    اۆتور

    ەركەجان سماعۇلوۆا

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار