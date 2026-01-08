ا ق ش پەن دانيا گرەنلانديا ماسەلەسىن تالقىلايدى: كەزدەسۋ قاشان وتەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو دونالد ترامپتىڭ اركتيكا اۋماعىنا قاتىستى مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن گرەنلاندياداعى جاعدايدى تالقىلاۋ ءۇشىن كەلەسى اپتادا دانيا شەنەۋنىكتەرىمەن كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
The Guardian باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، گرەنلانديا مەن دانيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى ناتو وداقتاسىنىڭ اۋماققا كەز كەلگەن باسىپ كىرۋى نەمەسە ونى باسىپ الۋى باتىس اسكەري وداعىنىڭ جانە «ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى قاۋىپسىزدىكتىڭ» اياقتالۋىن بىلدىرەتىنىن مالىمدەپ، شۇعىل كەزدەسۋ وتكىزۋدى سۇراعان.
- مەن ولارمەن (دانيا بيلىگىمەن - رەد.) كەلەسى اپتادا كەزدەسەمىن. ءبىز بۇل كەلىسسوزدى سول كەزدە وتكىزەمىز. ءبىراق بۇل ماسەلە بويىنشا مەنىڭ قوسارىم جوق. ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تىڭ ءاربىر پرەزيدەنتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەرلەردى اسكەري جولمەن شەشۋ قۇقىعىن وزىنە قالدىرادى، - دەدى ماركو رۋبيو ۆاشينگتوندا تىلشىلەرمەن اڭگىمەلەسۋ كەزىندە.
رۋبيو ترامپتىڭ گرەنلانديانى ساتىپ الۋ تۋرالى ءبىرىنشى مەرزىمىنەن بەرى ايتىپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى.
- بۇل پرەزيدەنتتىڭ باستاپقى نيەتى بولعان. ول گرەنلانديانى ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەگەن نەمەسە قاراستىرعان العاشقى ا ق ش پرەزيدەنتى ەمەس، - دەدى ول.
ترامپ ديپلوماتيالىق جولدى قالايدى، ءبىراق اسكەري ارەكەتتەردى جوققا شىعارمايدى
اق ءۇي ترامپ ديپلوماتيالىق ءتاسىلدى قالايتىنىن، ءبىراق اسكەري ارەكەتتەردى جوققا شىعارمايتىنىن مالىمدەدى.
- بۇل قازىرگى ۋاقىتتا پرەزيدەنت پەن ونىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك توبى بەلسەندى تۇردە تالقىلاپ جاتقان ماسەلە، - دەدى اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت ا ق ش- تىڭ دانيادان اۋماقتى ساتىپ الۋ ۇسىنىسى مۇمكىندىگى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ول سونداي-اق ا ق ش- تىڭ نەلىكتەن اسكەري ارەكەتتەردى بولدىرماۋدان باس تارتقانى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- مەن بۇرىنعى پرەزيدەنتتەر مەن بۇرىنعى كوشباسشىلاردىڭ مۇنداي نارسەلەردى ءجيى جوققا شىعارعانىن بىلەمىن. ولار كوبىنە ءوز نيەتىن اشىق ءبىلدىرىپ، سىرتقى ساياسات ستراتەگياسىن الەمنىڭ قالعان بولىگىنە - تەك وداقتاستارىمىزعا عانا ەمەس، ەڭ باستىسى، قارسىلاستارىمىزعا دا جەتكىزدى. بۇل پرەزيدەنت ولاي ىستەپ جاتقان جوق. بارلىق نۇسقانى ءارقاشان قاراستىرىپ جاتادى... ءبىراق مەن پرەزيدەنت ءۇشىن ءبىرىنشى نۇسقا تەك ديپلوماتيا بولعانىن ايتايىن، - دەپ قوستى ليۆيتت.
ترامپ: ءبىز ءارقاشان ناتو- مەن بىرگە بولامىز
ترامپ سارسەنبى كۇنى الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ا ق ش ناتو- دان شىقپايتىنىن مالىمدەدى.
- ءبىز ءارقاشان ناتو- مەن بىرگە بولامىز، ءتىپتى ولار بىزبەن بىرگە بولماسا دا، - دەپ جازدى ول Truth Social-دا.
«ناتو- نىڭ بارلىق ۇلكەن جانكۇيەرلەرىنە» ول بىلاي دەپ قوستى: «ولاردىڭ ج ءى ءو- ءسى نەبارى %2 بولدى، كوپشىلىگى مەن كەلگەنشە شوتتارىن تولەي الماعان»، - دەپ مالىمدەدى ترامپ.
فرانسيا سەيسەنبى كۇنى ا ق ش گرەنلاندياعا باسىپ كىرگەن جاعدايدا قالاي ارەكەت ەتۋ كەرەكتىگى تۋرالى وداقتاستارىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- ءبىز ارەكەت ەتۋگە نيەتتىمىز، ءبىراق مۇنى ەۋروپالىق سەرىكتەستەرىمىزبەن بىرگە جاساعىمىز كەلەدى، - دەدى فرانسيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جان-نوەل باررو France Inter راديوستانسياسىنىڭ ەفيرىندە.
داۋنينگ- ستريتتىڭ مالىمەتىنشە، ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر سارسەنبى كۇنى كەشكە ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، «گرەنلاندياعا قاتىستى ۇستانىمىن ءبىلدىردى»، ءبىراق ەگجەي-تەگجەيلى اقپارات بەرگەن جوق.
ستارمەر بۇل اۋماقتىڭ بولاشاعىن تەك گرەنلانديا مەن دانيا، سونىڭ ىشىندە سارسەنبى كۇنى قاۋىمدار پالاتاسى شەشۋى كەرەك ەكەنىن بىرنەشە رەت مالىمدەدى.
ترامپ گرەنلانديانى ساتىپ الۋعا ۇزاق ۋاقىت بويى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ كەلدى. ءبىراق سوڭعى كۇندەرى، ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ريتوريكاسى جانە ودان تۋىنداعان حالىقارالىق شيەلەنىس جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلىپ، ناتو- نىڭ بار ەكەنىنە كۇمان كەلتىردى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو بۇعان دەيىن زاڭ شىعارۋشىلارعا پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديانى باسىپ الۋدى ەمەس، ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلادى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا