ا ق ش پەن اۋستراليا اسا ماڭىزدى پايدالى قازبالار تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ەكى ەل الداعى جارتى جىلدا اسا ماڭىزدى مينەرالدىق جوبالارعا بىرلەسىپ 3 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Anadolu اقپارات اگەنتتىگى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى ەنتوني البانەزەنى اق ۇيدە قابىلدادى. تاراپتار اسا ماڭىزدى مينەرالدار مەن سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى تۋرالى ماسەلەنى تالقىلاپ، 4-5 ايعا سوزىلعان كەلىسسوزدەن كەيىن كەلىسىمگە كەلدى.
اق ءۇي باسشىسى اۋستراليامەن باسقا دا كوپتەگەن ماسەلە بويىنشا تىعىز جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- شامامەن ءبىر جىلدان كەيىن بىزدە اسا ماڭىزدى مينەرالدار مەن سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى كوپ بولاتىنى سونشا، ولارمەن نە ىستەۋ كەرەكتىگىن بىلمەيسىز، - دەدى ول.
اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى البانەزە ءوز كەزەگىندە ولار ەكى ەل اراسىنداعى جاقسى قارىم-قاتىناستاردى نىعايتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىكتى پايدالانا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق اسا ماڭىزدى پايدالى قازبالار مەن سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى تۋرالى بۇگىنگى كەلىسىمنىڭ قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىنىن جەتكىزدى. ول سونىمەن قاتار كەلىسىمنىڭ 8,5 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن ىسكە اسىرۋعا دايىن باعدارلاما ەكەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل باسشىلارى اسا ماڭىزدى پايدالى قازبالار مەن سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
الداعى جارتى جىلدا ەكى ەل اسا ماڭىزدى مينەرالدار ءوندىرۋ جوبالارىنا 3 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جوبالاردا قالپىنا كەلتىرىلەتىن رەسۋرستار قۇنى 53 ميلليارد دوللارعا باعالانادى.
ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى باتىس اۋسترالياداعى قۋاتتىلىعى جىلىنا 100 مەتريكالىق توننانى قۇرايتىن زاماناۋي گاللي وڭدەۋ زاۋىتىنا ينۆەستيتسيا سالادى. ول ەلدىڭ اسا ماڭىزدى مينەرالدى وڭدەۋدە ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىندىگىن ودان ارى ارتتىرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن قىتاي سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى تەحنولوگيالارىنا ەكسپورتتىق باقىلاۋدى كۇشەيتەتىنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.