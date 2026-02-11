ا ق ش پەن ارمەنيا قارىم-قاتىناسى جاڭا كەزەڭگە ءوتتى
ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنستىڭ ارمەنياعا جاساعان العاشقى رەسمي ساپارى ەريەۆان مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ ايتارلىقتاي جاقىنداعانىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى ВВС.
ساپار بارىسىندا ۆەنس ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياننىڭ ماۋسىم ايىندا وتەتىن سايلاۋعا قاتىسۋىن قولدايتىنىن ءبىلدىرىپ، ارميان ارمياسىنا امەريكالىق بارلاۋ ماقساتىنداعى دروندار جەتكىزىلەتىنىن مالىمدەدى.
بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى پاشينياننىڭ وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ۇستانىمىن اتاپ ءوتتى.
- مەن پاشينياننىڭ الداعى سايلاۋى بار ەكەنىن بىلەمىن. سايلاۋ تۋرالى تىكەلەي پىكىر بىلدىرمەيمىن، ءبىراق مەنىڭ قولداۋىمنىڭ سالماعى بولسا، ول بۇل قولداۋعا لايىق. سەبەبى ول ازەربايجانمەن تۇراقتى بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىك ورناتا بىلەدى، - دەدى دجەي دي ۆەنس.
ساپار اياسىندا ا ق ش پەن ارمەنيا اراسىندا يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلەتىنى دە جاريالاندى. بۇل قۇجات امەريكالىق يادرولىق تەحنولوگيالاردى ەكسپورتتاۋعا جانە ارمەنيا اۋماعىندا شاعىن مودۋلدى يادرولىق رەاكتورلار سالۋعا جول اشۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار امەريكالىق جانە ارمياندىق Firebird ستارتاپىنىڭ ارمەنيادا سۋپەركومپيۋتەر مەن داتا- ورتالىق سالۋ جوباسىنا قوسىمشا 4 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالاتىنى بەلگىلى بولدى. وسى ماقساتتا ا ق ش ۇكىمەتى تاعى 41 مىڭ Nvidia چيپىن ساتۋعا رۇقسات بەرگەن. بۇل جوبا ارمەنيانىڭ IT- سەكتورىنداعى ەڭ ءىرى ينۆەستيتسيا رەتىندە باعالانىپ وتىر.
الايدا ساپارداعى ەڭ ماڭىزدى جاڭالىق - ارميان ارمياسىنا امەريكالىق بارلاۋ ماقساتىنداعى V- Bat ۇلگىسىندەگى ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ جەتكىزىلۋى. جالپى قۇنى 11 ميلليون دوللار بولاتىن بۇل كەلىسىم ارمەنيا تاريحىنداعى العاشقى امەريكالىق اسكەري تەحنيكا جەتكىزىلىمى سانالادى. ارمەنيا رەسمي تۇردە رەسەيدىڭ وداقتاسى بولىپ قالا وتىرىپ، ا ق ش- پەن ستراتەگيالىق ارىپتەس مارتەبەسىنە يە جانە ەۋرو وداققا قوسىلۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
ۆەنس پەن پاشينيان ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىنداعى بەيبىت ۇدەرىستى دە تالقىلادى. كەلىسسوزدەردەگى شەشىلمەگەن نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - باكۋدە قاماۋدا وتىرعان ارميان ازاماتتارىنىڭ تاعدىرى. ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى ساپارىنىڭ كەلەسى باعىتى ازەربايجان بولاتىنىن ايتىپ، بۇل ماسەلەنى باكۋ باسشىلىعىمەن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ۆەنستىڭ پاشينيانعا اشىق قولداۋ ءبىلدىرۋى باتىس ەلدەرىنىڭ ارمەنياداعى الداعى پارلامەنتتىك سايلاۋدا ءبىرىڭعاي كانديداتقا توقتاعانىن اڭعارتادى. بۇل جايت اق ش پەن ەۋروپا ەلدەرى اراسىندا وزگە ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەر بولعانىنا قاراماستان، وڭتۇستىك كاۆكازداعى ساياسي باسىمدىقتاردىڭ ورتاق ەكەنىن كورسەتەدى.