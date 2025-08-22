21:43, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
ا ق ش ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتى قىزمەتكەرلەرىن قىسقارتادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتى جىل سوڭىنا قاراي قىزمەتكەرلەرىنىڭ 40 پايىزىن قىسقارتپاق. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆو باسشىسى تۋلسي گاببارد مالىمدەدى.
قىسقارتۋ جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتۋمەن كۇرەس ورتالىعىنا، سونداي-اق كيبەرقاتەرلەر تۋرالى اقپاراتتى ينتەگراتسيالاۋ ورتالىعىنا قاتىستى جۇرگىزىلەدى.
سونداي-اق ۇلتتىق بارلاۋ ۋنيۆەرسيتەتى دە جابىلادى. وسى ارقىلى جىل سايىن شامامەن 700 ميلليون دوللار ۇنەمدەۋگە بولادى دەگەن بولجام بار. بۇل باستاما دونالد ترامپتىڭ ۇكىمەت قۇرامىن قايتا جاساقتاۋ جانە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتى قىسقارتۋ ساياساتى شەڭبەرىندە قولعا الىنادى.