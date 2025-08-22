ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:43, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ق ش ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتى قىزمەتكەرلەرىن قىسقارتادى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتى جىل سوڭىنا قاراي قىزمەتكەرلەرىنىڭ 40 پايىزىن قىسقارتپاق. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆو باسشىسى تۋلسي گاببارد مالىمدەدى.

    АҚШ есірткі картельдерімен күреске 4 мың теңіз жаяу әскерін жібермек
    Фото: report.az

     قىسقارتۋ جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتۋمەن كۇرەس ورتالىعىنا، سونداي-اق كيبەرقاتەرلەر تۋرالى اقپاراتتى ينتەگراتسيالاۋ ورتالىعىنا قاتىستى جۇرگىزىلەدى.

     سونداي-اق ۇلتتىق بارلاۋ ۋنيۆەرسيتەتى دە جابىلادى. وسى ارقىلى جىل سايىن شامامەن 700 ميلليون دوللار ۇنەمدەۋگە بولادى دەگەن بولجام بار. بۇل باستاما دونالد ترامپتىڭ ۇكىمەت قۇرامىن قايتا جاساقتاۋ جانە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتى قىسقارتۋ ساياساتى شەڭبەرىندە قولعا الىنادى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار