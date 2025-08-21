ا ق ش ەلشىلىگى قازاقستاندىقتارعا ۆيزانىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى قازاقستاندىقتار اراسىندا جيى قويىلاتىن سۇراققا جاۋاپ بەردى.
جيى قويىلاتىن سۇراقتىڭ ءبىرى «ۆيزام بار، ءبىراق ا ق ش- تا قانشا ۋاقىت بولا الامىن؟»
ديپميسسيانىڭ تۇسىندىرۋىنشە، شەتەلدىك ازاماتتىڭ ا ق ش- تا بولۋ مەرزىمى ۆيزا مەرزىمىمەن ەمەس، ەلگە كىرگەن كەزدە كەدەن جانە شەكارانى قورعاۋ قىزمەتى قىزمەتكەرى بەلگىلەيتىن ۋاقىتپەن انىقتالادى.
- ا ق ش- قا كەلگەن شەتەل ازاماتىنىڭ ەلدە قانشا ۋاقىت بولا الاتىنىن ۆيزاڭىزدىڭ مەرزىمى ەمەس، ەلگە كىرگەن ساتتە كەدەن جانە شەكارانى باقىلاۋ وفيتسەرى بەلگىلەيدى. ەلدە قانشا ۋاقىت بولا الاتىنىڭىزدى ءبىلۋ ءۇشىن I-94 قۇجاتىڭىزداعى كۇندى i94.cbp.dhs.gov تەكسەرىڭىز، - دەلىنگەن تۇسىندىرمەدە.
بۇعان دەيىن ا ق ش ازاماتتىق جانە يمميگراتسيالىق قىزمەتى ەلدە تۇرۋعا نەمەسە جۇمىس ىستەۋگە ءوتىنىش بەرگەن ادامداردى «انتيامەريكاندىق كوزقاراستارعا» تەكسەرۋ ساياساتىن ەنگىزگەن بولاتىن. بۇل الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جازبالاردى دا باقىلاۋدى قامتيدى.
جاڭا تالاپتار يمميگراتسيالىق قۇقىق قورعاۋشىلار مەن زاڭگەرلەر اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە قاتىستى قاتاڭ ساياساتى اياسىندا التى مىڭنان استام ستۋدەنتتىك ۆيزانى جويعان.