ا ق ش ەلشىلىگى 10 جىلعا ۆيزا الۋعا قاتىستى ماڭىزدى مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات – قازاقستانداعى ا ق ش ەلشىلىگى ۆيزا الۋ تارتىبىنە قاتىستى ماڭىزدى مالىمەت جاريالادى.
قازاقستانداعى ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كريستوفەر سورەنسەن ا ق ش ۆيزاسىن الۋ ۇدەرىسىنە قاتىستى ماڭىزدى جايتتاردى ءتۇسىندىردى. ول ا ق ش ۆيزاسىن الۋ راسىمىنە قاتىستى جيى كەزدەسەتىن قاتە تۇسىنىكتەرگە تۇسىنىكتەمە بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش ۆيزاسىن الۋ مۇمكىن ەمەس دەگەن پىكىر شىندىققا جاناسپايدى. جىل سايىن قازاقستاننان مىڭداعان ازامات ۆيزا راسىمدەپ، ا ق ش- قا ساپار شەگەدى. سونىمەن قاتار قازاقستان - ورتالىق ازيادا ازاماتتارىنا 10 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە ا ق ش ۆيزاسى بەرىلەتىن جالعىز ەل.
ەلشىلىك وكىلى ۆيزالىق اگەنتتىكتەردىڭ كومەگىنە جۇگىنۋ مىندەتتى ەمەس ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى. كوپتەگەن ءوتىنىش بەرۋشىلەر قۇجاتتارىن وزدەرى تاپسىرىپ، سۇحباتتان ءساتتى وتەدى. ونىڭ سوزىنشە، كەيبىر دەلدالدار ماقۇلداۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جالعان اقپارات كورسەتۋگە كەڭەس بەرۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا ۆيزا بەرۋدەن باس تارتىلىپ قانا قويماي، بولاشاقتا ا ق ش ۆيزاسىن الۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلۋ قاۋپى بار.
سونداي-اق سۇحباتقا كوپتەگەن قۇجات جيناۋ قاجەت دەگەن تۇسىنىك تە دۇرىس ەمەس. كوپ جاعدايدا ءتولقۇجات، DS-160 ساۋالناماسىنىڭ راستاماسى، سۇحباتقا جازىلۋ قۇجاتى جانە فوتوسۋرەت جەتكىلىكتى بولادى. قوسىمشا قۇجاتتار تەك قاجەت بولعان جاعدايدا عانا سۇراتىلادى.
كريستوفەر سورەنسەننىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانداعى ۇمىتكەرلەر سۇحباتتى قازاق، ورىس نەمەسە اعىلشىن تىلدەرىندە تاپسىرا الادى. الايدا ستۋدەنتتىك جانە كەيبىر جۇمىس ۆيزالارى ءۇشىن اعىلشىن ءتىلىن مەڭگەرگەنىن دالەلدەۋ تالاپ ەتىلەدى.
ەلشىلىك وكىلى بۇرىن ۆيزا بەرىلمەگەن ازاماتتاردىڭ قايتا ءوتىنىش بەرۋ مۇمكىندىگى ساقتالاتىنىن دا ايتتى. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جاعدايى وزگەرسە جانە بارلىق مالىمەت شىنايى كورسەتىلسە، ءوتىنىش قايتا قارالادى.
سونىمەن بىرگە ول B1/B2 ساناتىنداعى تۋريستىك ۆيزانىڭ ا ق ش- تا جۇمىس ىستەۋگە قۇقىق بەرمەيتىنىن ەسكە سالدى. بۇل ۆيزا تەك تۋريزم مەن قىسقا مەرزىمدى ىسكەرلىك ساپارلارعا ارنالعان. ۆيزا تالاپتارىن بۇزۋ دەپورتاتسياعا جانە ەلگە كىرۋگە تىيىم سالۋعا اكەلۋى مۇمكىن.
ەلشىلىك ازاماتتاردى تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سەنۋگە جانە قۇجات تاپسىرۋ كەزىندە تەك ناقتى ءارى شىنايى مالىمەت ۇسىنۋعا شاقىردى.