ا ق ش كونگرەسى «ناتو بىرلىگىن قورعاۋ» تۋرالى زاڭ جوباسىن دايىندادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش سەناتىندا «ناتو بىرلىگىن قورعاۋ» تۋرالى زاڭ جوباسى ازىرلەندى. قۇجات گرەنلانديا توڭىرەگىندەگى جاعدايعا بايلانىستى قولعا الىندى، دەپ حابارلادى تاسس.
بۇل قۇجات مەملەكەتتىك دەپارتامەنت پەن پەنتاگونعا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتىن «ناتو- عا مۇشە ەلدەردىڭ ەگەمەندى اۋماعىن» قورشاۋعا الۋدى، باسىپ الۋدى نەمەسە اننەكسيالاۋدى، سونداي-اق وسىنداي وپەراتسيالاردى ازىرلەۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن پايدالانۋعا تىيىم سالادى.
زاڭ جوباسىنىڭ اۆتورلارى دجين شاحين (دەموكراتيالىق پارتيانىڭ وكىلى، نيۋ-گەمپشير شتاتى) جانە ليزا مۋركوۆسكي (رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ وكىلى، الياسكا) بولدى. ولار امەريكا پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بۇل ارالدىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنا كۇشپەن قوسىلۋ مۇمكىندىگى تۋرالى مالىمدەمەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، گرەنلانديا توڭىرەگىندەگى جاعدايعا قاتىستى «الاڭداۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا» بايلانىستى قازىرگى باستامانى كوتەردى، دەپ اتاپ ءوتتى شاحين باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەكى زاڭ شىعارۋشى دايىنداعان قۇجاتتا 1949 -جىلى ۆاشينگتوندا قول قويىلعان سولتۇستىك اتلانتيكالىق ناتو شارتىنىڭ «ناتو وداقتاسىنىڭ ەگەمەندى اۋماعىن كەز كەلگەن باسىپ الۋ نەمەسە ب ۇ ۇ جارعىسىن جانە كوپتەگەن باپتاردى بۇزۋدى بىلدىرەدى» دەلىنگەن. مۇنداي ارەكەتتەر ا ق ش- تىڭ «ناتو- مەن قاقتىعىسىپ جاتقانىن» نەمەسە وداققا كىرەتىن جەكەلەگەن مەملەكەتتەردىڭ زاڭ جوباسىنىڭ ماتىنىندە كورسەتىلگەنىن بىلدىرەدى. وندا ۆاشينگتوننىڭ مۇنداي قادامدارى ناتو- نىڭ «ۇجىمدىق قورعانىسقا نەگىزدەلگەن ءتيىمدى اليانس» رەتىندە جويىلىپ كەتۋىنە اكەلۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر بار.
- مۇنداي ناتيجە رەسەي فەدەراتسياسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ستراتەگيالىق مۇددەلەرىنە سايكەس كەلەدى، سونىمەن بىرگە ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن سىرتقى ساياساتىنىڭ مىندەتتەرىن ايتارلىقتاي بۇزادى، - دەيدى شاحين مەن مۋركوۆسكي.
گرەنلانديا اۆتونومدى اۋماق قۇقىعىمەن دانيانىڭ قۇرامىنا كىرەدى. 1951 -جىلى ۆاشينگتون مەن كوپەنگاگەن ناتو- نىڭ وداقتاس مىندەتتەمەلەرىنەن باسقا شارتقا قول قويدى. وسىعان سايكەس ا ق ش ارالدى ىقتيمال اگرەسسيادان قورعاۋعا مىندەتتەمە الدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن فرانسيا پارلامەنتىندە ناتو- دان شىعۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى.
دينارا ماحانوۆا