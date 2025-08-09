ا ق ش، ۋكراينا مەن ە و ەلدەرى ترامپ پەن پۋتين سامميتىنىڭ الدىندا كەزدەسۋگە دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش، ۋكراينا مەن ەۋروپالىق وداقتىڭ ءبىرقاتار ەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى شەنەۋنىكتەرى وسى دەمالىستا ۇلىبريتانيادا كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ولاردىڭ ماقساتى - دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەزدەسۋىنىڭ الدىندا ۇستانىمدارىن كەلىسىپ الۋ، دەپ حابارلايدى Axios باسىلىمى وسى ماسەلەدەن جان-جاقتى حاباردار ءۇش دەرەككوزگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
ۋكراينا مەن ناتو- نىڭ بىرنەشە ەلى ترامپ پۋتيننىڭ سوعىستى توقتاتۋ جانە كيەۆپەن تەرريتوريا الماسۋ جونىندەگى ۇسىنىسىنا وزگەلەردىڭ ۇستىنىمىن نازارعا الماستان كەلىسە سالا ما دەپ الاڭداپ وتىر، دەپ جازادى باسىلىم.
پۋتين ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففپەن 6 -تامىز كۇنى وتكەن كەزدەسۋىندە ۋكراينا اۋماعى بويىنشا كەلىسەتىن بولسا، كەلىسىمگە كەلۋگە دايىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن. بۇنى Wall Street Journal ۋكراينالىق جانە ەۋروپالىق دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلاعان بولاتىن.
كەشىرەك ترامپ پۋتينمەن بولاتىن الداعى كەزدەسۋىندە رەسەي مەن ۋكراينا اراسىندا تەرريتوريا الماسۋ ماسەلەسىن تالقىلايتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، ترامپ پۋتينمەن 15- تامىز كۇنى كەزدەسەدى.