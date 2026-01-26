18:43, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ا ق ش كاناداعا 100 پايىز باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ا ق ش كانادادان كەلەتىن تاۋارلارعا 100 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزبەك. ەگەر وتتاۆا بەيجىڭمەن ساۋدا كەلىسىم جاسايتىن بولسا، دونالد ترامپ وسىنداي قادامعا باراتىنىن مالىمدەدى.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قىتاي بيزنەسى كانادالىق كومپانيالاردى نارىقتان ىعىستىرىپ، سولتۇستىك امەريكا وندىرۋشىلەرىنىڭ مۇددەلەرىنە نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن.
تاياۋدا كانادا مەن قىتاي ساۋدا كەلىسىمىن جاساۋعا ۋاعدالاسقان بولاتىن. كەلىسىم قىتايدىڭ ەلەكتروموبيلدەرىنە سالىناتىن كەدەندىك باج سالىعىن تومەندەتىپ، كانادادان يمپورتتالاتىن ءبىرقاتار اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە قاتىستى تاريفتەردى ازايتۋدى كوزدەيدى. وسى ماسەلە بويىنشا كەلىسسوزدەر ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
24.kz