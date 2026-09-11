ا ق ش پەن كانادا اراسىندا ساۋدا داۋى كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن كانادا اراسىندا ساۋدا شيەلەنىسى ۋشىعا ءتۇستى. ا ق ش- تا كانادالىق تاۋارلار دۇكەن سورەلەرىنەن الىنىپ، ورنىنا جەرگىلىكتى ونىمدەر قويىلىپ جاتىر. وتتاۆا دا قالىسار ەمەس. قارىمتا جاۋاپ رەتىندە امەريكالىق تاۋارلارعا 20 ميلليارد دوللارعا جۋىق باج سالىعىن ەنگىزدى.
ال دونالد ترامپ، تاريفتى ودان ءارى ۇلعايتاتىنىن ەسكەرتتى. ەندى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا داۋىنىڭ سوڭى قايدا اپارىپ سوعۋى مۇمكىن؟
ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا داۋى ا ق ش- تىڭ كانادا ونىمدەرىنە 50 پايىزدىق تاريف ەنگىزگەننەن كەيىن باستالدى. وعان سايكەس كانادادان كەي تاۋارلاردى ا ق ش-قا اكەلۋگە تولىق تىيىم سالىنادى. ولاردىڭ قاتارىندا موتوسيكل، ءسۇت ونىمدەرى، الكوگولدىك سۋسىندار بار. بۇعان قوسا پرەزيدەنت دونالد ترامپ Bombardier كومپانياسى ءوندىرىسىن ا ق ش-قا كوشىرمەسە، ۇشاقتارىن ەلدە ساتا المايتىنىن مالىمدەدى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- Bombardier ۇشاقتارىن ەندى ا ق ش-تا ساتۋعا بولمايدى. كانادا امەريكالىق نارىقتى پايدالانادى، ءبىراق ءوز نارىعىنا ا ق ش كومپانيالارىن كىرگىزبەيدى. بۇل - ادىلەتسىز. ەگەر Bombardier ا ق ش- تا جۇمىس ىستەگىسى كەلسە، وسى ەلدەگى ءوندىرىسىن كەڭەيتۋى كەرەك.
كانادانىڭ جاڭا تاريفتەرى جالپى قۇنى 20 ميلليارد دوللار بولاتىن ا ق ش تاۋارلارىن قامتيدى. باج مولشەرى 15-تەن 50 پايىزعا دەيىن بەلگىلەنگەن. تىزىمگە بولات، اليۋميني، ىرىمشىك، تۇرمىستىق تەحنيكا، كيىم-كەشەك، كوسمەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى ەنگىزىلگەن.
مارك كارني، كانادا پرەمەر-ءمينيسترى:
- قاقتىعىستىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىن، ارينە، قالامايمىز. ءبىراق كانادالىق جۇمىسشىلار مەن كومپانيالاردى قورعاۋىمىز كەرەك. سوندىقتان كانادا دوللارعا - دوللار، پايىزعا - پايىز دەپ، امەريكالىق تاريفتەرگە قارىمتا باج سالىعىن جاريالايدى.
اق ءۇي باسشىسى مۇنىمەن شەكتەلمەي، ەكى ەلدىڭ شەكاراسىنداعى ەجەلدەن ونتاريو دەپ اتالىپ كەلگەن كولدىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتتى. كانادا ترامپتىڭ بۇل ارەكەتىن قاتتى سىنعا الدى. ا ق ش- تىڭ كانادانى 51- شتات ەتۋ تۋرالى سوزدەرى ەلدەگى نارازىلىقتى كۇشەيتتى. كانادالىقتار ا ق ش- قا ساپارىن ازايتىپ، امەريكالىق تاۋارلارعا بويكوت جاريالاي باستادى.
روب گيلليس، Associated Press كانادا بيۋروسىنىڭ باسشىسى:
- كانادا مەن ا ق ش اراسىنداعى جاعداي قازىر وتە كۇردەلى. ەكى ەل دە ءبىر-ءبىرىنىڭ تاۋارلارىنا باج سالىعىن ەنگىزىپ جاتىر. ءىس جۇزىندە ساۋدا سوعىسى ءجۇرىپ جاتىر دەۋگە بولادى. كوپتەگەن كانادالىق ا ق ش- قا بارماي، امەريكالىق تاۋارلاردى ساتىپ الماي وتىر. بۇل بۇرىننان جاقىن سەرىكتەس بولعان ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسىنا ۇلكەن سوققى .
ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا داۋى ازىرگە باسىلار ەمەس. جاڭا الىمدار قىركۇيەكتىڭ اياعىنان باستاپ قولدانىسقا ەنىپ، تەكەتىرەستى ودان ءارى كۇشەيتكەلى تۇر.
24.kz