ا ق ش جىلىنا ءبىر مىڭ عارىش كەمەسىن ۇشىرۋعا نيەتتى
استانا. قازاقپارات -ا ق ش كوككە جىلىنا 1 مىڭ عارىش كەمەسىن اتتاندىرۋعا نيەتتى. ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت دونالد ترامپ قول قويدى. بۇل جوسپار 2030 -جىلعا دەيىن ورىندالۋعا ءتيىس. سونداي-اق اق ءۇي باسشىسى جاڭا عارىش ايلاعىن سالۋدى تاپسىردى.
الىپ نىساننىڭ قاي ايماقتا بوي كوتەرەتىنى 3 ايدا انىقتالۋى ءتيىس. بىلتىر قۇراما شتاتتار كوككە 180-گە جۋىق عارىش كەمەسىن ۇشىرعان ەدى. بۇدان بولەك بۇل سالادا جەكە سەكتورمەن ارىپتەستىكتى كۇشەيتەمىز دەپ وتىر. سوندىقتان بۇدان بىلاي رۇقسات بەرۋ راسىمدەرى جەڭىلدەيدى. وسىلايشا پرەزيدەنت ترامپ الداعى 3-4 جىلدا مارسقا جان ءبىتىرىپ، تىرشىلىك ورناتپاق. سونداي-اق 2028 -جىلعا دەيىن ايعا امەريكاندىق استرانوۆتاردى جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
24.kz