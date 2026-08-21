KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش جىلىنا ءبىر مىڭ عارىش كەمەسىن ۇشىرۋعا نيەتتى

    استانا. قازاقپارات -ا ق ش كوككە جىلىنا 1 مىڭ عارىش كەمەسىن اتتاندىرۋعا نيەتتى. ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت دونالد ترامپ قول قويدى. بۇل جوسپار 2030 -جىلعا دەيىن ورىندالۋعا ءتيىس. سونداي-اق اق ءۇي باسشىسى جاڭا عارىش ايلاعىن سالۋدى تاپسىردى.

    NASA төрт астронавты бар Orion ғарыш кемесін Айға ұшырды
    Фото: Reuters

     الىپ نىساننىڭ قاي ايماقتا بوي كوتەرەتىنى 3 ايدا انىقتالۋى ءتيىس. بىلتىر قۇراما شتاتتار كوككە 180-گە جۋىق عارىش كەمەسىن ۇشىرعان ەدى. بۇدان بولەك بۇل سالادا جەكە سەكتورمەن ارىپتەستىكتى كۇشەيتەمىز دەپ وتىر. سوندىقتان بۇدان بىلاي رۇقسات بەرۋ راسىمدەرى جەڭىلدەيدى. وسىلايشا پرەزيدەنت ترامپ الداعى 3-4 جىلدا مارسقا جان ءبىتىرىپ، تىرشىلىك ورناتپاق. سونداي-اق 2028 -جىلعا دەيىن ايعا امەريكاندىق استرانوۆتاردى جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.

     24.kz

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور