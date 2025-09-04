ا ق ش فەدەرالدى سوتى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىن گرانتتارىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىمىن جويدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش فەدەرالدى سوتى پرەزيدەنت دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىن فەدەرالدى زەرتتەۋ گرانتتارىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىمىن جويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سۋديا ەلليسون بارروۋز 2 ميلليارد دوللارعا جۋىق قارجىنىڭ توقتاتىلۋى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ءسوز بوستاندىعى قۇقىعىن بۇزدى دەپ شەشتى.
بۇل شەشىم ۇكىمەتكە اعىمداعى تولەمدەردى ۇستاۋعا نەمەسە بولاشاق گرانتتارعا توسقاۋىل قويۋعا جول بەرمەيدى. الايدا، اق ءۇي سوت شەشىمىن «ورەسكەل»، ال بارروۋزدى «بەلسەندى» دەپ سيپاتتاپ، شاعىمدانۋعا ۋادە بەردى.
- گارۆاردتىڭ سالىق تولەۋشى دوللارىنا كونستيتۋتسيالىق قۇقىعى جوق جانە بولاشاق گرانتتار الۋعا قۇقىعى جوق، - دەدى ۋنيۆەرسيتەت باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ كومەكشىسى ليز حيۋستون.
-ءبىز بۇل شەشىمنىڭ سالدارىن باعالاۋدى جالعاستىرامىز، بولاشاق قۇقىقتىق وقيعالاردى قاداعالايمىز جانە ءوز ميسسيامىزدى جۇزەگە اسىرۋعا ۇمتىلاتىن لاندشافتتىڭ وزگەرۋىن قاراستىرامىز، - دەدى گارۆارد پرەزيدەنتى الان گاربەر.
سۋديا بارروۋز ۋنيۆەرسيتەتتى انتيسەميتيزمگە شىدامدىلىعى ءۇشىن سىنعا الدى، ءبىراق اكىمشىلىك ارەكەتى «ەلدىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە باعىتتالعان ماقساتتى، يدەولوگيالىق شابۋىل» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
تاعى ءۇش ۋنيۆەرسيتەت - كولۋمبيا، پەنسيلۆانيا جانە براۋن ۋنيۆەرسيتەتتەرى ترامپ اكىمشىلىگىمەن فەدەرالدى قارجىلاندىرۋدى ساقتاۋ تۋرالى بولەك كەلىسىمگە كەلدى.
بۇعان دەيىن ترامپ اكىمشىلىگى ستۋدەنتتەر مەن جۋرناليستەر ءۇشىن ۆيزا ءتارتىبىن كۇشەيتەتىنىن حابارلاعان ەدىك.