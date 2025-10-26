ا ق ش ەڭ ءىرى اۋە تاسىمالداعىشىن ۆەنەسۋەلاعا جىبەردى
استانا. kاzinform - ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى ەڭ «دجەرالد ر. فورد» ەڭ ءىرى اۋە تاسىمالداعىشى كاريب تەڭىزىنە بەت العانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ВВС.
دونالد ترامپ ءوز اسكەرىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىن ەسىرتكىمەن قامتاماسىز ەتەتىن ۆەنەسۋەلالىق كارتەلدەرمەن كۇرەسىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ءبىراق ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو ونى جالعان سىلتاۋمەن سوعىس باستاۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى.
پەنتاگوننىڭ جاريالاۋىنشا، «دجەرالد ر. فورد» ەڭ جاڭا جانە ەڭ ءىرى امەريكالىق اۋە تاسىمالداعىشى كاريب تەڭىزى مەن وڭتۇستىك جانە ورتالىق امەريكا ايماقتارىن باقىلايتىن اقش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ وڭتۇستىك قولباسشىلىعىنا جىبەرىلەدى.
ا ق ش قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ مالىمدەمەسىندە اۋە تاسىمالداعىش «ترانسۇلتتىق قىلمىستىق ۇيىمداردى جويۋ جانە ەسىرتكى تەرروريزمىنە قارسى تۇرۋ جونىندەگى پرەزيدەنتتىڭ باستاماسىن قولداۋ ءۇشىن» جىبەرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا بيلىگىن ا ق ش- قا ەسىرتكى تاسىمالدايتىن قىلمىسكەرلەرگە كومەكتەستى دەپ ايىپتاپ وتىر.
امەريكالىق اسكەريلەر، ولاردىڭ اقپاراتىنشا كونترابانداشىلار بولعان ون كەمەگە وق جاۋدىردى.
بۇعان دەيىن ا ق ش كولۋمبيا پرەزيدەنتى مەن ونىڭ وتباسىنا قارسى سانكسيا ەنگىزگەنىن جازعان بولاتىنبىز.