ا ق ش عالىمدارى كوفەنىڭ قارتايۋدى باياۋلاتۋعا ىقتيمال پايداسىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تاعى Texas A&M University عالىمدارى كوفە قۇرامىنداعى كەيبىر زاتتار جاسۋشالاردى قابىنۋ مەن زاقىمدانۋدان قورعايتىن تابيعي مەحانيزمدى ىسكە قوسۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nutrients عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى. عالىمدار كوفە قۇرامىنداعى كەيبىر قوسىلىستاردىڭ NR4A1 رەتسەپتورىمەن ءوزارا ارەكەتتەسەتىنىن انىقتادى. بۇل اقۋىز جاسۋشالىق كۇيزەلىستى، قابىنۋ ۇدەرىستەرىن، زات الماسۋدى جانە تىندەردىڭ قالپىنا كەلۋىن رەتتەۋگە قاتىسادى.
زەرتحانا جاعدايىندا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەردە كوفە قۇرامىنداعى كەيبىر زاتتار جاسۋشالاردىڭ زاقىمدانۋىن ازايتىپ، قاتەرلى ىسىك جاسۋشالارىنىڭ كوبەيۋىن باياۋلاتقان. ال زەرتتەۋشىلەر NR4A1 اقۋىزىن الىپ تاستاعاندا، بۇل اسەر بايقالماعان. بۇل كوفەنىڭ قورعانىس اسەرى ءدال وسى اقۋىز ارقىلى ىسكە قوسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جاسۋشالارعا ەڭ كۇشتى اسەر ەتكەن زاتتار - كوفە داندەرىندە كەزدەسەتىن پوليفەنولدار. سولاردىڭ ءبىرى - كوفە قىشقىلى. ال كوفەيننىڭ دە NR4A1 اقۋىزىمەن بايلانىساتىنى انىقتالعانىمەن، ونىڭ اسەرى الدەقايدا ءالسىز بولعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى ستيۆەن سەيفتىڭ ايتۋىنشا، كوفەنىڭ بۇرىننان بەلگىلى پايدالى قاسيەتتەرىنىڭ ءبىر بولىگى ونىڭ اعزانى كۇيزەلىستەن تۋىندايتىن زاقىمدانۋدان قورعايتىن اقۋىزعا اسەر ەتۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار عالىمدار بۇل ناتيجەلەرگە اسىعىس قورىتىندى جاساماۋعا شاقىرادى. زەرتتەۋ ادامداردىڭ قاتىسۋىمەن ەمەس، تەك زەرتحانالىق جاسۋشالاردا جۇرگىزىلگەن. سوندىقتان ول كوفە ءىشۋ قاتەرلى ىسىك نەمەسە باسقا اۋرۋلاردىڭ الدىن الادى دەگەندى دالەلدەمەيدى. بۇل مەحانيزمنىڭ ادام اعزاسىندا ءدال وسىلاي جۇمىس ىستەيتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن قوسىمشا زەرتتەۋلەر قاجەت.
ايتا كەتەلىك عالىمدار كوفەنىڭ قالدىعىن 90 سەكۋندتا وتىنعا اينالدىرىپ جاتىر.