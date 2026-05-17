ا ق ش بيلىگى راۋل كاسترونى قولعا ءتۇسىرۋ وپەراتسياسىن دايىنداپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - امەريكا بيلىگى كۋبا ريەۆوليۋسياسى جەتەكشىلەرىنىڭ ءبىرى، ارميا گەنەرالى راۋل كاسترونى قولعا ءتۇسىرۋ وپەراتسياسىن جۇرگىزۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمايدى. بۇل تۋرالى The New York Times باسىلىمى حابارلادى.
ا ق ش ورتالىق بارلاۋ باسقارماسىنىڭ ديرەكتورى دجون رەتكليفف 14-مامىردا كۋباعا بارىپ، راۋل كاسترونىڭ نەمەرەسى راۋل گيلەرمو رودريگەس كاسترومەن كەزدەستى. Axios پورتالى دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ارنايى قىزمەت باسشىسى «كۋبا تۇبەگەيلى وزگەرىستەر جاساسا، ا ق ش ەكونوميكا جانە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا ەلەۋلى ءوزارا ءىس-قيمىلعا دايىن» ەكەنى جونىندەگى دونالد ترامپتىڭ مالىمدەمەسىن جەتكىزگەن.
بۇعان دەيىن امەريكالىق ب ا ق ۆاشينگتون 94 جاستاعى كاستروعا ايىپ تاعۋعا دايىندالىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى. ايىپتار 1996 -جىلعى وقيعاعا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. سول كەزدە كۋبا اسكەري-اۋە كۇشتەرى ماياميدە ورنالاسقان «باۋىرلار كومەككە كەلەدى» اتتى ەميگرانتتىق ۇيىمىنىڭ ەكى ۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەن.
The New York Times باسىلىمى وسى جىلدىڭ قاڭتارىندا ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋروعا قارسى فەدەرالدىق ايىپتاردى باسىپ كىرۋ مەن ونى قولعا تۇسىرۋگە سىلتاۋ رەتىندە پايدالانعانىن ەسكە سالدى. باسىلىم مالىمەتىنشە، امەريكالىق شەنەۋنىكتەر ا ق ش كۋبادا «ۆەنەسۋەلالىق سسەناريدى» قولدانۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
گازەتتىڭ جازۋىنشا، كۋبادا وپەراتسيا جۇرگىزۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم ازىرگە قابىلدانعان جوق. The New York Times باسىلىمىنىڭ بىرنەشە دەرەككوزى مۇنداي ارەكەتكە ا ق ش باسشىلىعى كەلىسىم بەرمەۋى مۇمكىن دەپ سانايدى. الايدا كاسترونى قولعا ءتۇسىرۋ قاۋپىنىڭ ءوزى كۋبا بيلىگىن ۆاشينگتونعا بەلگىلى ءبىر جەڭىلدىكتەر جاساۋعا كوندىرۋى ىقتيمال ەكەنى ايتىلعان.
ايتا كەتەيىك، وسى ايدىڭ باسىندا ترامپ اكىمشىلىگى كۋباعا قارسى اسكەري كۇش قولدانۋدى قاراستىرىپ جاتقانىن جازدىق.
ونىڭ الدىندا، ءساۋىر ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۋباعا قاراتا 70 جىل كۇتكەن كۇننىڭ تۋۋى الىس ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.