17:29, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ا ق ش بيلىگى از ۇلت وكىلدەرىنەن شىققان ستۋدەنتتەردى قارجىلاندىرۋدى توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى ەلدەگى ەڭ كوپ ۇلتتى كوللەدجدەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كەيبىرىنە فەدەرالدىق بيۋدجەتتەن بولىنەتىن 350 ميلليون دوللار كولەمىندەگى سۋبسيديانى توقتاتىپ وتىر، دەپ جازدى انادولى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆو باسشىسى ليندا ماكماحون مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى The New York Times.
ونىڭ ايتۋىنشا، از ۇلت وكىلدەرىنەن شىققان ستۋدەنتتەردى قابىلداۋعا باعىتتالعان باعدارلامالار نەگىزىنەن «ناسىلشىلدىك سيپاتتا» دەپ باعالانادى.
سوڭعى ۋاقىتتا ا ق ش-تا ءىرى ۋنيۆەرسيتەتتەرگە فەدەرالدىق قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋ ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانۋدا. بۇعان سەبەپ رەتىندە ۋنيۆەرسيتەت كامپۋستارىنداعى پرو-پالەستينالىق نارازىلىقتار مەن ارتۇرلىلىك، تەڭدىك جانە ينكليۋزيا (DEI) قاعيداتتارىن جۇزەگە اسىراتىن وقۋ باعدارلامالارى اتالعان.