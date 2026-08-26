ا ق ش بۇكىل الەم بويىنشا ۆيزا بەرۋدى توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ بۇكىل الەم بويىنشا ا ق ش ۆيزاسىنا سۇحباتتاسۋعا جازىلۋدى ۋاقىتشا توقتاتتى. بۇل شەشىم كونسۋلدىق قىزمەتتەردى جاھاندىق دەڭگەيدە قايتا ۇيىمداستىرۋ جانە ۆيزا الۋعا ءوتىنىش بەرۋشىلەردى تەكسەرۋ شارالارىن كۇشەيتۋ جۇمىستارىمەن بايلانىستى، دەپ حابارلايدى Republic.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ەلدەگى جانە شەتەلدەگى بارلىق ەلشىلىك پەن كونسۋلدىق قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان جاھاندىق وقىتۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى. وسىعان بايلانىستى ۆيزا الۋعا ءوتىنىش بەرۋشىلەردى قابىلداۋ كەستەسى وقىتۋ باعدارلاماسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس قايتا قارالادى.
سۇحباتتاسۋعا الدىن الا جازىلىپ قويعان ءوتىنىش بەرۋشىلەرگە ەلەكتروندى پوشتا ارقىلى كەزدەسۋلەرىنىڭ توقتاتىلعانى تۋرالى حابارلاما جىبەرىلەدى. سونداي-اق ولارعا سۇحباتتاسۋدىڭ جاڭا كۇنى مەن ۋاقىتى كەيىنىرەك حابارلاناتىنى ەسكەرتىلگەن.
بۇل شارا دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ يمميگراتسيالىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ساياساتى اياسىندا قابىلدانىپ وتىر. اتالعان ساياسات ۆيزا مەن گرين-كارتاعا ءوتىنىش بەرۋشىلەردى مۇقيات تەكسەرۋدى، دەپورتاتسيالاۋ ناۋقانىن كۇشەيتۋدى جانە بوسقىنداردى قابىلداۋ ءتارتىبىن قايتا قاراۋدى قامتيدى.
ەسكە سالايىق، وسىعان دەيىن ا ق ش- تا 200 مىڭ شەتەلدىك ۆيزاسىنان ايىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادىق.