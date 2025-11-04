ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:32, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش بالليستيكالىق زىمىران ۇشىرادى

    استانا. قازاقپارات - سىناق وسى اپتانىڭ ورتاسىنا جوسپارلانىپ وتىر. «نيۋسۋيك» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا «مينيتمەن III» دەپ اتالاتىن راكەتا اتومدىق وقتۇمسىق الىپ ۇشا الادى.

    Үндістан орта қашықтықтағы баллистикалық зымыранды сынақтан өткізді
    Фото: ANI

    تاياۋدا پرەزيدەنت ترامپ قۇراما شتاتتار يادرولىق سىناق باستايتىنىن مالىمدەگەن ەدى. بۇعان دەيىن رەسەي يادرولىق قارۋ تاسىمالدايتىن ەكى جاڭا جۇيەنى ءساتتى سىناعانىن حابارلادى. سودان كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دە ءوز شەشىمىن جاريالادى. ءبىراق امەريكا بۇل جولى زىمىراندى وقتۇمسىقسىز سىناقتان وتكىزەدى. كاليفورنياداعى ۆادەنبەرگ اسكەري بازاسىنان ۇشىرىلاتىن زىمىران 7 مىڭ شاقىرىم جەردەگى جاۋدىڭ بەتىن قايتارا الادى. 36 توننالىق زىمىران وتكەن عاسىردىڭ 70 -جىلدارى قولدانىسقا ەنگىزىلگەن. قازىر ا ق ش- تا مۇنداي قارۋدىڭ 400 داناسى بار.

    24.kz 

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
