18:32, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5
ا ق ش بالليستيكالىق زىمىران ۇشىرادى
استانا. قازاقپارات - سىناق وسى اپتانىڭ ورتاسىنا جوسپارلانىپ وتىر. «نيۋسۋيك» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا «مينيتمەن III» دەپ اتالاتىن راكەتا اتومدىق وقتۇمسىق الىپ ۇشا الادى.
تاياۋدا پرەزيدەنت ترامپ قۇراما شتاتتار يادرولىق سىناق باستايتىنىن مالىمدەگەن ەدى. بۇعان دەيىن رەسەي يادرولىق قارۋ تاسىمالدايتىن ەكى جاڭا جۇيەنى ءساتتى سىناعانىن حابارلادى. سودان كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دە ءوز شەشىمىن جاريالادى. ءبىراق امەريكا بۇل جولى زىمىراندى وقتۇمسىقسىز سىناقتان وتكىزەدى. كاليفورنياداعى ۆادەنبەرگ اسكەري بازاسىنان ۇشىرىلاتىن زىمىران 7 مىڭ شاقىرىم جەردەگى جاۋدىڭ بەتىن قايتارا الادى. 36 توننالىق زىمىران وتكەن عاسىردىڭ 70 -جىلدارى قولدانىسقا ەنگىزىلگەن. قازىر ا ق ش- تا مۇنداي قارۋدىڭ 400 داناسى بار.
