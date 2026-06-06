ا ق ش بالالارى قازاقستاندا ءبىر جىل تۇرىپ قايتتى
استانا. قازاقپارات - «قازاقستانعا قايتا بارعىمىز كەلەدى». وسىلاي دەپ الماتىدا ءبىر جىل ءومىر ءسۇرىپ، ۆاشينگتونعا ورالعان امەريكاندىق وقۋشىلار قۋانا ايتىپ ءجۇر.
FLEX (فلەكس) باعدارلاماسى اياسىندا ەلىمىزدەگى مەكتەپتە ءبىلىم الىپ، قازاق، ورىس تىلدەرىن مەڭگەرىپ، ءتول مادەنيەتىمىزدەن سۋسىنداعان بالالار ساياحاتتان ەرەكشە اسەر العاندارىن جەتكىزدى. قازاقستاندا وتباسىلاردا تۇرعان بالالار دومبىرادا ويناۋدى ۇيرەنىپ، ۇلتتىق تاعامداردان ءدام تاتىپ، ەرىكتىلەر جوبالارىنا بەلسەنە قاتىسقان.
وڭتۇستىك استانامىزدا بولىپ قايتقان جاس ورەندەر ءوز ويلارىن ا ق ش- تاعى قازاقستاننىڭ ەلشىسى ماعجان ىلياسوۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا ەمەن-جارقىن ءبولىسىپ، ەلشىلىك عيماراتىنداعى تاريحي كارتالار كورمەسىن قىزىقتادى. ديپلوماتتىڭ قولىنان اباي ولەڭدەرىنىڭ اعىلشىنشا جيناعىن سىيعا الىپ، قازاقستان- ا ق ش ىنتىماقتاستىعىنا ۇلەس قوسۋعا ۋاعدالاستى.
ايتا كەتەيىك، 30 جىل ىشىندە FLEX جوباسى قازاقستان، گرۋزيا، پولشا، رۋمىنيا مەن ا ق ش بالالارىنا ارنالعان مادەني الماسۋ باعدارلاماسىن ۇيىمداستىرىپ، وقۋشىنىڭ تاڭداۋىنا قاراي ءبىر جىل شەتەلدە تۇرىپ قايتۋعا مۇمكىندىك سىيلاپ كەلەدى.
ليۋك يەللەن، امەريكاندىق وقۋشى:
- قازاق ءتىلى ماعان ەرەكشە ۇنادى. اسىرەسە «مەن سەنى جاقسى كورەمىن» دەگەن تىركەس قاتتى اسەر ەتتى. مەن ونى جاي عانا ماحاببات ەمەس، ادامدى بار بولمىسىمەن كورىپ، قانداي بولسا سول كۇيىندە قابىلداۋ دەپ ءتۇسىندىم. بۇل وتە تەرەڭ ءارى ادەمى ۇعىم. قازاق مادەنيەتىمەن جاقىنىراق تانىسىپ، سونداي قوناقجاي وتباسىندا تۇرعانىم مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە بولدى. ءوز مادەنيەتىن ماقتان تۇتىپ، ونى شىن ىقىلاسپەن تانىستىرعان جاندارعا ريزامىن.
حەدلي حۋۆلەر، امەريكاندىق وقۋشى:
- قازاقستانعا بارىپ جاقسى اسەرگە بولەنىپ، ورتاق قۇندىلىقتارىمىزدىڭ كوپ ەكەنىن ءتۇسىنىپ ەلگە ورالىپ جاتىرمىن. بولاشاقتا قازاقستانعا قايتا بارعىم كەلەدى. مۇمكىن جۇمىس بابىمەن، مۇمكىن ساياحات بولار. ەلدىڭ تابيعاتى مەنى ءتانتى ەتتى. اسىرەسە تاۋدا سەرۋەندەگەن ۇنادى. وكىنىشكە وراي، شارىن شاتقالىن كورە المادىم. ءبىراق ءبىر كۇنى مىندەتتى تۇردە بارامىن دەپ ۇمىتتەنەمىن.
24.kz