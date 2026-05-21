ەلىمىزدە «اق جەڭگە» تەلەحيكاياسى ءتۇسىرىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - «حابار» كورەرمەندەر ءۇشىن تاعى ءبىر اۋقىمدى جوبانى قولعا الدى. اگەنتتىكتىڭ تاپسىرىسىمەن «اق جەڭگە» تەلەحيكاياسى ءتۇسىرىلىپ جاتىر. اۋىل ءومىرىنىڭ شىنايى بولمىسىن، ۇلتتىق قۇندىلىق پەن زاماناۋي كوزقاراس توعىسىن كورسەتەتىن كومەديالىق دراما، كۇزدە - جاڭا ماۋسىمدا كورەرمەنگە جول تارتادى.
جاڭا تەلەحيكايا، بۇعان دەيىن كورەرمەننىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا بولەنگەن «كەلىنجان» سەريالىن تۇسىرگەن شىعارماشىلىق توپتىڭ كەزەكتى تۋىندىسى. پروديۋسەرى گۇلنۇر ماماساريپوۆا. رەجيسسەرى ەرنار نۇرعاليەۆ. جاڭا جوبانىڭ يدەياسى مىعىم، تاقىرىبى تىڭ. ەڭ باستىسى، كورەرمەنگە وي سالاتىن دۇنيە بولماق.
گۇلنۇر ماماساريپوۆا، پروديۋسەر:
- جاستاردىڭ ميىندا جاعىمسىز كارتينا قالىپتاسىپ جاتىر. ول وتە قاۋىپتى. شىنداپ كەلگەن كەزدە ءبىز قازاقى وتباسى بولۋ ول ەشقانداي دا قورقىنىشتى دۇنيە ەمەس ەكەنىن جەتكىزە بەرۋىمىز كەرەك. وسىنداي قۇندىلىقتار ءۇشىن بىزگە قاراپايىم عانا وتباسىنىڭ ۇلگىسى كەرەك.
وقيعا اۋىلداعى قارا شاڭىراقتان باستالادى. ءانۋار اتانىڭ ءۇش ۇلى بار. ءبىر جىل بۇرىن كەمپىرى دۇنيە سالعان. انالارىنىڭ جىلدىق اسىنا كەلگەندە ۇلكەن ۇلىنىڭ كەلىنشەگى جىبەك كوڭىل-كۇيى تۇسكەن اتاسىن كورىپ، اۋىلدا قالۋعا شەشىم قابىلدايدى. سول ساتتەن باستاپ قاراشاڭىراقتىڭ بەرەكەسى كىرىپ، ىنتىماعى ارتادى. جىبەكتىڭ رولىندە تانىمال اكتريسا، ءانشى كامشات جولدىبايەۆا. ءوزى دە جار، كەلىن، انا اتانعان اكتريسا ءبىراز جىل ۇزىلىستەن سوڭ ءتۇسىرىلىم الاڭىنا قايتا ورالدى.
كامشات جولدىبايەۆا، اكتريسا:
- مەن جىبەكتىڭ دەڭگەيىنە جەتۋگە قۇشتارمىن. مىقتى ادام، ول جۇمساق ادام، مەيىرىمدى ادام. كوپ نارسەنى قابىلداي بىلەتىن ادام. تۇسىنە بىلەتىن ادام. تەرەڭ تۇسىنە بىلەتىن ادام. كەشىرىمدى ادام. سول قاسيەتتەردى مەن جىبەكتىڭ بويىنان كورەمىن. مىنەزى وتە كوركەم.
قازىر اۋىل ومىرىنەن الشاقتاپ، كەلىندىك مىندەت پەن جەڭگەلىك پارىزدى تەرىس تۇسىنەتىن جاستاردىڭ بار ەكەنى جاسىرىن ەمەس. سوندىقتان جاڭا تەلەحيكايا وتباسى قۇندىلىقتارىن، ماحاببات، جاۋاپكەرشىلىك جانە ايەلدىڭ قوعامداعى ءرولى سياقتى ماڭىزدى تاقىرىپتاردى جەڭىل ءازىل مەن تەرەڭ درامانىڭ ۇيلەسىمى ارقىلى اشۋدى ماقسات تۇتقان.
سەرىك سارىباي، «حابار» اگەنتتىگى» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى - الماتى فيليالىنىڭ ديرەكتورى:
- ءبىر اۋلەتتىڭ شامشىراعى بولا بىلگەن، ءبىر اۋلەتتىڭ ۇيتقىسى بولا بىلگەن جەڭگە وبرازى قازىرگى ءبىزدىڭ قوعام ءۇشىن اسا ماڭىزدى. سوندىقتان دا سىزدەردىڭ بۇل سەريالدارىڭىزدان ۇلكەن، ۇلتقا بەرەر دۇنيە، كورەرمەنگە بەرەر، ءوزىمىزدىڭ ۇرپاعىمىزعا بەرەر دۇنيە كۇتەمىز. فيلمدە تانىمال اكتەرلارمەن قاتار كينو الەمىنە ەندى اياق باسىپ جاتقان جاستار دا بار.
24.kz