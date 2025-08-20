ا ق ش استاناسىندا قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا توتەنشە جاعداي ەنگىزىلدى: 465 ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي ۆاشينگتوندا «قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا توتەنشە جاعداي» اياسىندا جۇرگىزىلگەن وپەراتسيالار بارىسىندا 465 ادامنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى. توتەنشە جاعداي ەل استاناسىندا قىلمىس دەڭگەيىن تومەندەتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن، دەپ حابارلايدى انادولى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت ەل استاناسىندا ۇلتتىق گۆارديا جۇمىلدىرىلعانىن جانە جۇرگىزىلىپ جاتقان وپەراتسيالاردىڭ «زورلىق-زومبىلىق قىلمىستارىمەن كۇرەسكە باعىتتالعانىن» مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى ۋاقىتقا دەيىن 465 ادام ۇستالعان، ونىڭ ىشىندە كەشە ۇستالعان 52 ادام، سونىڭ ىشىندە سالۆادوردان شىققان MS-13 باندالىق توپ مۇشەسى بار.
سونداي-اق ليۆيتتتىڭ حابارلاۋىنشا، استاناداعى كوشەلەردە قونىستانعان باسپاناسىزدارعا تيەسىلى 48 شاتىرلى لاگەر جويىلعان، بۇل باعىتتاعى شارالار جالعاساتىن بولادى.
ۇستالعاندار اراسىندا پىشاق قولدانۋمەن جاسالعان شابۋىلدار، كىسى ءولتىرۋ، كىسى ولتىرۋگە ارەكەت ەتۋ، فەدەرالدىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساۋ سياقتى اۋىر قىلمىستار بويىنشا وردەرى بار تۇلعالار بار ەكەنى ايتىلدى.
ۆاشينگتوندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى
2025 -جىلعى 11- تامىزدا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىلمىس دەڭگەيىن تومەندەتۋ ماقساتىندا ۆاشينگتوندا «قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا توتەنشە جاعداي» جاريالاپ، استانالىق پوليتسيانى فەدەرالدىق باقىلاۋعا الاتىنىن جانە قالاعا ۇلتتىق گۆارديا اسكەرىن كىرگىزەتىنىن مالىمدەگەن.
ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگى ەسىرتكىمەن كۇرەس باسقارماسىنىڭ (DEA) جەتەكشىسى تەرري كوۋلدى «توتەنشە جاعداي كەزىندەگى پوليتسيا كوميسسارى» ەتىپ تاعايىندادى.
ءوز كەزەگىندە ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى (پەنتاگون) 14 -تامىزدا استاناعا 800 ۇلتتىق گۆارديا جاۋىنگەرىنىڭ جىبەرىلگەنىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار رەسپۋبليكالىقتار باقىلاۋىنداعى باتىس ۆيردجينيا، وڭتۇستىك كارولينا جانە وگايو شتاتتارى توتەنشە جاعداي جاعدايىندا ايماققا جۇزدەگەن ۇلتتىق گۆارديا اسكەرىن جىبەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا