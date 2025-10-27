ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرى جالاقىسىز قالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تا فەدەرالدىق ۇكىمەتتىڭ قارجىلاندىرۋىنىڭ ۋاقىتشا توقتاتىلۋى (شاتداۋن) جالعاسقان جاعدايدا، 15 -قاراشادان باستاپ امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەرلەر جالاقى الماي قالۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت CBS News تەلەارناسىنىڭ ەفيرىندە مالىمدەدى.
ول دونالد ترامپتىڭ قازىرگى اكىمشىلىگىنىڭ ۇستانىمىن اتاپ ءوتىپ، شاتداۋن ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك دەموكراتيالىق پارتياداعى ساياسي قارسىلاستاردا ەكەنىن جەتكىزدى. بەسسەنتتىڭ ايتۋىنشا، كونگرەستەگى دەموكراتتار كوشباسشىلارىن مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر مەن اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ تاعدىرىنان گورى كەلەسى جىلعى ارالىق سايلاۋلار كوبىرەك تولعاندىرادى.
- ءبىز ايدىڭ ورتاسىندا پەنتاگون بيۋدجەتىنىڭ قالعان قارجىسى ەسەبىنەن اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسىن تولەۋىمىز مۇمكىن جانە مۇنى قاراشانىڭ باسىندا جۇزەگە اسىرۋعا تىرىسامىز. الايدا 15- قاراشاعا قاراي ەل ءۇشىن ءومىرىن قيۋعا دايىن ساربازدار ەڭبەكاقىسىز قالۋى ىقتيمال، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالا كەتسەك، فەدەرالدىق ۇكىمەتتىڭ ءىشىنارا جۇمىسىن توقتاتۋى 1- قازاننان باستاپ كۇشىنە ەندى. بۇل قارجىلاندىرۋدىڭ توقتاۋىنا بايلانىستى تۋىندادى. سەبەپ - رەسپۋبليكالىقتار مەن دەموكراتتار اراسىندا ءبىرقاتار بيۋدجەت باپتارى، سونىڭ ىشىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ شىعىندارى بويىنشا كەلىسىمنىڭ بولماۋى. قوس پارتيا وكىلدەرى شاتداۋننىڭ ۇزاققا سوزىلۋى ءۇشىن ءبىرىن-ءبىرى ساياسي ماقسات كوزدەپ ايىپتاپ وتىر.
ا ق ش زاڭناماسىنا سايكەس، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن سىرتقى ساياساتقا جاۋاپتى مينيسترلىكتەر مەن ۆەدومستۆولار قارجىلاندىرۋ توقتاعان كەزدە دە جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى. سول سياقتى «ادام ءومىرى مەن مۇلكىن قورعاۋعا» قاتىستى مىندەت اتقاراتىن مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر دە وز جۇمىسىن توقتاتپايدى. مۇنداي قىزمەتكەرلەر، ادەتتە، جالاقىسىز ەڭبەك ەتەدى، ال ەڭبەكاقى بيۋدجەت ماسەلەسى شەشىلگەن سوڭ كەيىن تولەنەدى.
1977 -جىلدان بەرى ا ق ش فەدەرالدىق ۇكىمەتىنىڭ قارجىلاندىرۋى اكىمشىلىك پەن كونگرەسس اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەر سالدارىنان 20-دان استام رەت توقتاعان. ەڭ ۇزاق شاتداۋن 2018 -جىلعى 22 -جەلتوقساننان 2019 -جىلعى 25 -قاڭتارعا دەيىن - ترامپتىڭ ءبىرىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمى كەزىندە 35 كۇنگە سوزىلعان.
ەسكە سالا كەتسەك، 22 كۇن ا ق ش تاريحىنداعى ەكىنشى ەڭ ۇزاق شاتداۋن بولدى.
سونداي-اق ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى العاش رەت 38 تريلليون دوللاردان اسقانىن جازدىق.