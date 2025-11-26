ا ق ش اسكەرى ۆەنەسۋەلانى قورشاپ تۇر
استانا. قازاقپارات - ا ق ش اسكەرى ۆەنەسۋەلانى قورشاپ تۇر. رەيتەر اگەنتتىگىنىڭ دەرەگى بويىنشا ايماقتا 20-عا جۋىق اسكەري كەمە مەن 15 مىڭ امەريكالىق سارباز شوعىرلانعان.
ۆاشينگتون: «بۇل ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىنە قارسى وپەراتسيا»، - دەيدى. ۆاشينگتون كاريب باسسەينىندەگى بەس قارۋىن سايلاپ، ساربازدارىنا قىراعى بولۋدى تاپسىردى. بىرەر كۇندە كاراكاسقا قارسى قارۋلى وپەراتسيا باستالىپ كەتە مە دەگەن قاۋىپ تە جوق ەمەس. اسكەري-ستراتەگيالىق كارتاعا قاراعاندا ا ق ش- تىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى كۋبا مەن ۆەنەسۋەلا اراسىنداعى ايماققا ورنالاسقان. ءتىپتى بۇرىنعى اسكەري بازالاردى، سونىڭ ىشىندە پۋەرتو-ريكوداعى رۋزۆەلت-روۋدس كەشەنىن قالپىنا كەلتىردى.
قۇراما شتاتتار مۇندا جويعىش ۇشاقتاردىڭ بىرنەشە توبىن اتتاندىردى. سونداي-اق قاشىقتان باسقارىلاتىن «ەمكيۋ-9 ريپپەر» دەپ اتالاتىن بارلاۋ ۇشاقتارىن جونەلتتى. بۇدان بولەك اسكەري تەحنيكا تاسىمالداۋعا ارنالعان كەمەنىڭ بىرنەشە توبىن شوعىرلاندىردى. ءتىپتى يادرولىق قارۋ تاسيتىن بومبالاۋشى بي-52 مەن بي-1 ۇشاقتاردىڭ وقۋ-جاتتىعۋىن وتكىزگەن.
رايان بەرگ، «امەريكالىق شتاتتار» باعدارلاماسىنىڭ ديرەكتورى:
- قۇراما شتاتتار اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ %10- ءى قازىر كاريب تەڭىزىنىڭ وڭتۇستىگىندە ورنالاسقان. ۆاشينگتون مۇنشا كوپ اسكەردى بۇل ايماققا سوڭعى رەت 1989 -جىلى پاناماعا باسىپ كىرگەن كەزدە شوعىرلاندىرعان ەدى.
پۋەرتو-ريكوداعى اسكەري بازاعا ا ق ش ارمياسىنىڭ ەڭ جوعارعى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى گەنەرال دەن كەين باردى. ايەرودرومدى ارالاپ، وفيتسەرلەرمەن تىلدەستى. ساراپشىلار: «بۇل قۇراما شتاتتار كوپ ۇزاماي ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري قيمىلدارعا كوشۋى مۇمكىن ەكەنىن ايقىندايدى»، - دەيدى.
ا ق ش بۇل وپەراتسيانى «ەسىرتكى لاڭكەستەرىنە قارسى سوعىس» دەپ اتايدى. مۇنداعى لاڭكەس ءسوزىنىڭ قولدانىلۋى كەزدەيسوق ەمەس. «بۇل اق ءۇيدىڭ ۆەنەسۋەلاعا قاتىستى ساياساتىن كورسەتەدى»، - دەيدى ساراپشىلار. قۇراما شتاتتار لاتىن امەريكاسىنىڭ بىرنەشە قىلمىستىق توبىن شەتەلدىك تەرروريستىك ۇيىمدار تىزىمىنە قوستى. سونىڭ ىشىندە ۆەنەسۋەلالىق «ترەندە اراگۋا» مەن «كۇن كارتەلى» دە بار. بۇرىن بۇل تىزىمگە ءال-كايدا نەمەسە دايش سەكىلدى ءدىني نەمەسە يدەولوگيالىق ۇيىمدار عانا ەنگىزىلەتىن.
ۆاشينگتوننىڭ قازىرگى شەشىمى پرەزيدەنت ترامپقا كونگرەستىڭ رۇقساتىنسىز ۆەنەسۋەلاعا باسىپ كىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. «ويتكەنى قۇراما شتاتتار ايماقتا ەسىرتكى ساۋدالايتىن وسى لاڭكەستىك ەكى توپتى نيكولاس مادۋرونىڭ ءوزى باسقارادى»، - دەيدى. الايدا، كاراكاس بۇل مالىمدەمەنى جوققا شىعاردى.
دەلسي رودريگەس، ۆەنەسۋەلا ۆيتسە-پرەزيدەنتى:
- بۇگىن ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو «كۇن كارتەلىن» تەرروريستىك ۇيىم دەپ جاريالادى. ءبىراق، ءىس جۇزىندە مۇنداي قىلمىستىق ۇيىم بار ما؟ ناقتى دالەل-دايەكتەرى دە جوق. شىندىقتى بىلگىسى كەلسە، ەكۆادورعا بارسىن. الەمدەگى ەڭ ءىرى كوكاين وندىرۋشىلەر سول جەردە ورنالاسقان. ولار بانان وسىرەتىن شارۋاشىلىقتاردا جۇرەدى. كوكايننىڭ %70- ءى وسى ەكۆادور ارقىلى وتەدى. ال ۆەنەسۋەلا ەشقاشان ءوندىرىپ تە، ساتىپ تا كورگەن ەمەس.
حالىقارالىق ەسىرتكىگە قارسى ۇيىمنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كوكايننىڭ %87- ءى ا ق ش-قا كولۋمبيا مەن ەكۆادوردان تىنىق مۇحيتى ارقىلى جەتكىزىلەدى. اق ءۇي اكىمشىلىگى بۇل دەرەكتەردى جاقسى بىلەدى. ساراپشىلار ەسىرتكىمەن كۇرەس سىلتاۋ عانا دەپ سانايدى. سەبەبى پرەزيدەنت ترامپ بۇرىن دا مادۋرونى بيلىكتەن كەتۋگە ماجبۇرلەگەن ەدى.
2019 -جىلى ۆاشينگتون وپپوزيتسيا ليدەرى حۋان گۋايدونى ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا باسشىسى دەپ قولدايدى. ال مادۋروعا مۇنايدان تۇسەتىن كىرىستى ازايتاتىن سانكسيالار ەنگىزەدى. سونداعى ماقساتى رەجيمدى قۇلاتۋ ەدى. ءسويتىپ، ا ق ش- تىڭ ساياساتىن قولدايتىن بيلىكتى وتىرعىزباق بولادى. ءبىراق بۇل جوسپارى ىسكە اسپاي قالادى. پرەزيدەنتتىككە ەكىنشى رەت سايلانعان دونالد ترامپ سول باستاعان ءىستى اياعىنا دەيىن جەتكىزۋگە بەكىنىپ وتىرعان سىڭايلى.
كەرولاين ليەۆيتت، اق ءۇي باسپا ءسوز حاتشىسى:
- ا ق ش مادۋرو رەجيمىن زاڭسىز دەپ سانايدى. ۆەنەسۋەلادا كەيىنگى پرەزيدەنتتىك سايلاۋ ءادىل وتكەن جوق. قورىتىندىسى بۇرمالاندى. دونالد ترامپ زاڭسىز ەسىرتكى تاسىمالداعان ەسىرتكى لاڭكەستەرى مەن شەتەلدىك تەررورشىلارعا جاسالعان اۋە سوققىلارىنا ءوزىنىڭ جوعارى باعاسىن بەردى. امەريكا باسشىسى مۇنداي قاۋىپكە كوز جۇما قاراي المايدى. سوندىقتان ەسىرتكى ساۋداسىنا قارسى وپەراتسيا ءالى جالعاسادى.
پرەزيدەنت ترامپ ناقتى قانداي باعىتقا بەت العانىن اشىق ايتپاي تۇر ازىرگە. «ويتكەنى ءبىر كۇنى مادۋرو كوپ ۇزاماي بيلىكتەن كەتەدى دەسە، ەندى ءبىر كۇنى ۆەنەسۋەلاعا باسىپ كىرەتىن جوسپارىمىز جوق»، - دەپ مالىمدەيدى. قالاي دەسەك تە، ا ق ش ساياساتىنان قاراپايىم ۆەنەسۋەلالىقتار ءار كۇنىن ۇرەيمەن وتكىزۋگە ءماجبۇر. ويتكەنى ا ق ش- تىڭ اسكەري وپەراتسياسىنىڭ توقتايتىن ءتۇرى كورىنبەيدى. ەندى سىرتتان اسكەر كىرگىزە مە دەگەن ۋايىممەن وتىر.
الەكسيس پەتيت، كاراكاس تۇرعىنى:
- ۆەنەسۋەلاعا اسكەر كىرسە، نە بولاتىنىن ەلەستەتكىم دە كەلمەيدى. ءبىراق ءبىز قارسى شىعۋعا دايىنبىز. وتانىمدى اقتىق دەمىم تاۋسىلعانشا قورعايمىن. قازىر جاعدايدى باقىلاپ وتىرمىز. ا ق ش نەندەي شەشىم قابىلدايدى، ازىرگە بەلگىسىز.
ا ق ش 1989 -جىلعى پاناماداعى اسكەري وپەراتسياسىن قايتالاعىسى كەلەتىنىن جاسىرمايدى. سول كەزدە ەسىرتكى تاسىمالىنا قاتىسى بار مانۋەل نورەگا رەجيمىن قۇلاتقان ەدى. الايدا ۆەنەسۋەلا پاناما ەمەس. ەل اۋماعى 12 ەسە ۇلكەن. حالقى 10 ەسە كوپ. ەڭ باستىسى، اۋماعىندا ا ق ش- تىڭ بىردە-ءبىر اسكەري بازاسى جوق. سوندىقتان قازىر كاريب ايماعىندا تۇرعان 15 مىڭ امەريكالىق جاۋىنگەر ازدىق ەتەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا ۆەنەسۋەلاعا باسىپ كىرۋ ءۇشىن 50 مىڭنان 200 مىڭعا دەيىن اسكەر قاجەت. تاياۋدا اق ءۇي باسشىسى قۇراما شتاتتاردىڭ ەڭ ءىرى ەنەرگەتيكالىق بىرلەستىگى شيەۆرونعا ۆەنەسۋەلاداعى مۇناي وندىرىسىنە ءىرى ينۆەستيتسيا سالۋعا رۇقسات بەردى. «سوندىقتان بۇل تەك سەس كورسەتۋ عانا بولۋى مۇمكىن. پرەزيدەنت ترامپ كاراكاسقا قوقان لوقى كورسەتۋ ارقىلى مادۋرونى بيلىكتەن كەتۋگە ماجبۇرلەمەك»، - دەيدى ساراپشىلار.
24.kz