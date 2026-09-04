ا ق ش افريكاعا بولەتىن قارجىسىن قىسقارتادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش افريكا ەلدەرىنە بولەتىن جىل سايىنعى قارجىسىن ەكى ەسە قىسقارتۋعا نيەتتى. ياعني 15 ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن قارجىلاندىرۋ كولەمى 2030-جىلعا دەيىن تومەندەۋگە ءتيىس.
ۆاشينگتون نەگىزىنەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسى مەن ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن شىعىنداردى قىسقارتپاق. ەندى بۇل مىندەتتى افريكا ەلدەرىنىڭ وزدەرى اتقارىپ، وزدەرى قارجىلاندىرۋى كەرەك. ءبىراق ا ق ش دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ، سيفرلاندىرۋ جانە ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋدى قولداۋدى جالعاستىرا بەرمەك.
24.kz