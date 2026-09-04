KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش افريكاعا بولەتىن قارجىسىن قىسقارتادى

    استانا. قازاقپارات – ا ق ش افريكا ەلدەرىنە بولەتىن جىل سايىنعى قارجىسىن ەكى ەسە قىسقارتۋعا نيەتتى. ياعني 15 ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن قارجىلاندىرۋ كولەمى 2030-جىلعا دەيىن تومەندەۋگە ءتيىس.

    Африкада қурғоқчилик
    Фото: Анадолу

    ۆاشينگتون نەگىزىنەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسى مەن ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن شىعىنداردى قىسقارتپاق. ەندى بۇل مىندەتتى افريكا ەلدەرىنىڭ وزدەرى اتقارىپ، وزدەرى قارجىلاندىرۋى كەرەك. ءبىراق ا ق ش دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ، سيفرلاندىرۋ جانە ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋدى قولداۋدى جالعاستىرا بەرمەك.

    24.kz

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور