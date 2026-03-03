ا ق ش امەريكالىقتاردى تاياۋ شىعىستاعى 10 نان استام ەلدەن دەرەۋ كەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبىدە ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى تاياۋ شىعىستا تۇراتىن امەريكالىقتاردى كولىكتىڭ بارلىق قولجەتىمدى تۇرلەرىن پايدالانىپ ايماقتان مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك كەتۋگە شاقىردى.
ەسكەرتۋ باحرەين، مىسىر، يران، يراك، يزرايل، يوردانيا، كۋۆەيت، ليۆان، ومان، قاتار، ساۋد ارابياسى، سيريا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، يەمەن، باتىس جاعالاۋ جانە گازا سەكتورىندا جۇرگەن امەريكالىقتار ءۇشىن جاريالاندى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ كونسۋلدىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ماۋرا نامدار بۇل ەلدەردە جۇرگەن ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن ەلەۋلى قاۋىپسىزدىك قاتەرى ساقتالىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيانىڭ العاشقى كۇنىندە مەملەكەتتىك دەپارتامەنت شەتەلدەگى بارلىق امەريكالىقتارعا «جاھاندىق دەڭگەيدەگى» ەسكەرتۋ جاريالادى، بۇل يزرايل مەن يران اراسىنداعى 12 كۇندىك قاقتىعىستان بەرى العاشقى ەسكەرتۋ بولدى، دەپ جازدى NBC News.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت ءوزىنىڭ ديپلوماتيالىق قاتىسۋى تۋرالى اقپاراتتى جاريالاماي وتىر، سوندىقتان تاياۋ شىعىستا قانشا امەريكالىق ازامات بار ەكەنى بەلگىسىز.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا قاجەت بولعانشا جالعاساتىنىن مالىمدەگەنىن جازدىق.