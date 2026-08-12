ا ق ش الەمدىك مۇناي باعاسى وسەدى دەپ بولجاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ بولجامىنا سايكەس، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كومىرسۋتەكتەردىڭ شەكتەۋلى جەتكىزىلىمدەرى اياسىندا الەمدىك سۇرانىستىڭ جالعاسۋى مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ ستاتيستيكالىق بولىمشەسى ا ق ش ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ (EIA) مالىمەتىنشە، تاياۋ شىعىستاعى كەيبىر وندىرۋشىلەر، ساۋدا قۇرىلىمى كەلەسى جىلدىڭ باسىندا قالىپقا كەلسە دە، 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن مۇناي ءوندىرىسىن قاقتىعىسقا دەيىنگى دەڭگەيگە جەتكىزە المايدى، دەپ حابارلايدى Baird Maritime.
ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە تاسىمالىنىڭ بۇزىلۋى جانە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمعا جاسالعان شابۋىلدار تاياۋ شىعىستاعى مۇناي وندىرۋشىلەردى ءوندىرىستى كۇرت قىسقارتۋعا ءماجبۇر ەتتى. بۇل الەمدىك جەتكىزىلىمنىڭ تومەندەۋىنە جانە مۇناي باعاسىنىڭ كوپجىلدىق ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلۋىنە اكەلدى.
EIA قىسقا مەرزىمدى ەنەرگەتيكالىق بولجامىنا سايكەس، تاياۋ شىعىستا مۇناي ءوندىرىسى شىلدە ايىندا تاۋلىگىنە شامامەن 5,5 ميلليون باررەلگە تومەندەدى، بۇل الەمدىك تۇتىنۋدىڭ %5- دان استامىن قۇرايدى.
EIA سوڭعى اپتالاردا كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلداردىڭ قايتالانۋىنا بايلانىستى تامىز ايىندا ورمۋز بۇعازى ارقىلى جۇك تاسىمالى قاتاڭ شەكتەلەتىنىن، ءبىراق قىركۇيەكتە ولاردىڭ بىرتىندەپ ارتىلا باستايتىنىن شامالاپ وتىر.
EIA- نىڭ تامىز ايىنداعى ەسەبىنە سايكەس، تاياۋ شىعىستاعى مۇناي ءوندىرىسىنىڭ كوپ بولىگى مەن الەمدىك ساۋدا 2027 -جىلدىڭ باسىندا قاقتىعىسقا دەيىنگى دەڭگەيگە دەيىن قالپىنا كەلسە دە، ايماقتا تاۋلىگىنە شامامەن 600 مىڭ باررەل ءوندىرىس 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن توقتاتىلادى.
EIA قازىرگى ۋاقىتتا الەمدىك مۇناي ءوندىرىسى بيىل تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 100,8 ميلليون باررەلدى قۇرايدى دەپ شامالاپ وتىر. الايدا الەمدىك مۇنايعا دەگەن سۇرانىس شىلدە ايىندا بولجانعانداي تاۋلىگىنە شامامەن 104 ميلليون باررەلدى قۇرايدى.
ۇسىنىس تاپشىلىعىنىڭ ارتۋى EIA- نى 2026 جانە 2027 -جىلدارعا ارنالعان مۇناي باعاسىنىڭ بولجامدارىن كوتەرۋگە ءماجبۇر ەتتى.
EIA بولجامىنشا، 2026 -جىلى Brent مۇنايىنىڭ ورتاشا باعاسى باررەلىنە 86,81 دوللاردى، ال ا ق ش West Texas Intermediate (WTI) مۇنايىنىڭ ورتاشا باعاسى باررەلىنە 80,88 دوللاردى قۇرايدى.
الدىڭعى بولجامعا سايكەس، Brent مۇنايىنىڭ ورتاشا باعاسى بيىل باررەلىنە 82 دوللاردان از، ال WTI مۇنايى باررەلىنە 76 دوللاردان ءسال كوپ بولادى.
EIA تاياۋ شىعىستاعى ءوندىرىس پەن الەمدىك ساۋدا 2027 -جىلدىڭ باسىنا قاراي ايتارلىقتاي قالپىنا كەلەدى دەپ بولجاعاندىقتان، كەلەسى جىلى باعالار تومەندەيدى. الايدا كەيبىر كەن ورىندارى ۇزاق ۋاقىت بويى جابىق كۇيىندە قالاتىندىقتان قازىر بىرتىندەپ تومەندەۋ كۇتىلىپ وتىر.
Brent مۇنايىنىڭ باعاسى 2026 -جىلدان باستاپ %20,1- عا ارزانداپ، 2027 -جىلى باررەلىنە ورتا ەسەپپەن 69,39 دوللاردى قۇرايدى، بۇل بۇرىنعى %20,9- عا تومەندەۋ بولجامىنان از، ال WTI باعاسى باررەلىنە %19,1- عا تومەندەپ، 65,39 دوللاردى قۇرايدى، بۇل بۇرىنعى %20,3- عا تومەندەۋ بولجامىنان تومەن، دەپ حابارلادى EIA.
وسىعان دەيىن ليۆيادا تاعى ءبىر مۇناي نىسانى درون سوققىسىنا ۇشىراعانىن حابارلادىق.