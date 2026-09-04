ا ق ش الەم ەلدەرىن يرانمەن ساۋدانى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش الەم ەلدەرىن يرانمەن ەكونوميكالىق بايلانىستى توقتاتۋعا شاقىردى. پرەزيدەنت دونالد ترامپ مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيوعا وسىنداي تاپسىرما بەرگەن.
قازىر ەلدىڭ سىرتقى ساياسي مەكەمەسى ونى وزگە ۇكىمەتتەرگە ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەر ارقىلى جەتكىزىپ جاتىر. رەسمي ۆاشينگتون يران بانكتەرىنىڭ فيليالدارىن جابۋدى دا تالاپ ەتىپ وتىر. ولاردى ورىنداۋدان باس تارتقان مەملەكەتكە قاتاڭ سانكسيالار ەنگىزەتىنىن ەسكەرتتى. دوللار جۇيەسىنەن اجىراتاتىنىن ايتادى. تالاپتاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ءۇشىن ارنايى توپ قۇرىلادى.
24.kz