ا ق ش 30- قىركۇيەككە دەيىن اسكەرىن يراكتان تولىق شىعارادى
استانا. KAZINFORM - باعدات پەن ۆاشينگتون حالىقارالىق كواليتسيانىڭ يراكتاعى اسكەري ميسسياسىن اياقتاۋ مەرزىمىن راستادى، سودان كەيىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جاڭا فورماتقا كوشەدى.
ا ق ش ءوز اسكەرىن يراكتان 30 -قىركۇيەككە دەيىن تولىق شىعارۋدى كوزدەپ وتىر. ۆاشينگتون باستاعان حالىقارالىق كواليتسيانىڭ اسكەري ميسسياسىنىڭ اياقتالۋ كۇنىن يراك پرەمەر-ءمينيسترى ءالي از-زايدي مەن ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ قولباسشىسى ادميرال برەد كۋپەر سارسەنبى كۇنگى كەزدەسۋ بارىسىندا ماقۇلدادى.
-30- قىركۇيەك يراكتاعى دايش- پەن كۇرەس جونىندەگى جاھاندىق كواليتسيانىڭ اسكەري ميسسياسىنىڭ جانە ونىڭ كۇشتەرىن تولىعىمەن شىعارۋدىڭ بەلگىلەنگەن جانە سوڭعى اياقتالۋ كۇنى بولادى، - دەلىنگەن يراك پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
Associated Press اگەنتتىگىنىڭ ا ق ش شەنەۋنىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلاۋىنشا، ۆاشينگتون بەلگىلەنگەن مەرزىمگە دەيىن اسكەرىن شىعارۋدى اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. الايدا، ەلدە قانشا ا ق ش اسكەرى قالاتىنى جانە ولاردىڭ قايدا ورنالاستىرىلاتىنى ءالى بەلگىسىز.
يراك شەنەۋنىكتەرىنىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق اسكەردى قىسقارتۋ جانە ەربيلدەن تەحنيكالار شىعارۋ ءۇش اپتا بۇرىن باستالىپ كەتكەن.
وتكەن جىلى ا ق ش كۇشتەرى يراكتىڭ باسقا بولىكتەرىندەگى بازالارىن تاستاپ، كۇرد اۆتونوميالىق ايماعىنداعى ورىندارىن ساقتاپ قالعان.
باعدات 1-قازاننان باستاپ ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناس ەگەمەندىك پەن ورتاق مۇددەلەردى قۇرمەتتەۋگە نەگىزدەلگەن ەكونوميكالىق جانە قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا كوشۋى كەرەك دەپ مالىمدەدى.
ميسسيانىڭ اياقتالۋ كۇنى شىلدەنىڭ ورتاسىندا ءالي از-ءزايديدىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى كەزىندە دە تالقىلاندى.
يراك بيلىگى حالىقارالىق كواليتسيانىڭ شىعارىلۋىن قارۋ-جاراققا مەملەكەتتىك مونوپوليا ورناتۋ جوسپارلارىمەن بايلانىستىرادى. پرەمەر-مينيستر بۇعان دەيىن 30 -قىركۇيەكتى مەملەكەتتىك ەمەس قارۋلى توپتاردى قارۋسىزداندىرۋدىڭ سوڭعى مەرزىمى رەتىندە بەلگىلەپ، شەتەل اسكەرىنىڭ كەتۋى ولاردىڭ ءوز قارۋلارىن ساقتاۋعا نەگىز بولمايتىنىن مالىمدەگەن. ال، يران قولدايتىن بىرنەشە ىقپالدى توپتار قارۋلارىن تاستاۋدان باس تارتاتىنىن مالىمدەدى، بۇل ۇكىمەت جوسپارىن قيىنداتۋى مۇمكىن.
ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يراكقا 2003 -جىلعى باسىپ كىرۋدەن كەيىن ورنالاستى. 2007 -جىلعى وپەراتسيالاردان كەيىن امەريكالىق كونتينگەنت 170000 اسكەردەن استى.
سوڭعى جىلدارى يراكتا شامامەن 2500 ا ق ش اسكەرى قالدى، ولار جەرگىلىكتى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن جاتتىقتىردى جانە دايش- كە قارسى وپەراتسيالار جۇرگىزدى.
وسىعان دەيىن ۆاشينگتون مەن باعداد ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستىڭ جاڭا فورماتىنا كوشەتىنىن راستاعان بولاتىن.