20:12, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ا ق ش 29 ەلشىسىن كەرى قايتارادى
استانا. قازاقپارات- ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ وزىنە دەيىن ەلدى باسقارعان دجو بايدەننىڭ تۇسىندا تاعايىندالعان 29 ەلشىنى كەرى قايتارادى. بۇعان ەلدىڭ ديپلوماتيالىق جوسپارىن قايتا قاراۋ سەبەپ بولعان.
اۋىس-ءتۇيىس افريكا، ازيا جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى ەلشىلەرگە قاتىستى بولعالى تۇر. وزگەرىس الداعى قاڭتار ايىندا جۇزەگە اسىرىلماق. اق ءۇي ءساۋىر ايىندا شەتەلدەگى بىرنەشە كونسۋلدىعىن جاۋىپ، 3,5 مىڭ قىزمەتكەرىن قىسقارتاتىنى تۋرالى مالىمدەگەن بولاتىن.
24.kz