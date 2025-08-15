ۋاڭ بين: قازاقستان -ءبىزدىڭ ەڭ ماڭىزدى، ەڭ جاقىن كورشىمىز
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ مەديا كورپوراتسياسىنىن (CMG) ەۋرازيالىق بيۋروسىنىن ديرەكتورى ۋاڭ بين استانادا وتكەن SILK WAY STAR حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنا ارنالعان باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا قازاقستاننىڭ قىتاي ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى ءارى ەڭ جاقىن كورشىلەردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان - ءبىزدىڭ ەڭ ماڭىزدى، ەڭ جاقىن كورشىمىز. ءبىز كوپ جىلدان بەرى تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، ءتۇرلى سالادا ەلەۋلى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدىك، - دەدى ول.
ۋاڭ بين Silk Way Star جوباسى ەكى ەلگە دە بىرەگەي ىنتىماقتاستىق تاجىريبەسىن سىيلايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز تاجىريبەلى مامان باسقاراتىن كاسىبي توپ قۇردىق. ول كوپتەگەن جىلدار بويى قىتايدىڭ كوكتەم مەرەكەسىنە ارنالعان گالا-كونسەرتتىڭ باس رەجيسسەرى بولدى. بۇل كونسەرتتى الەم بويىنشا شامامەن 2 ميلليارد كورەرمەن تاماشالايدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي تارابى بايقاۋعا ەڭ ۇزدىك ورىنداۋشىنى جىبەرەتىنىن ايتتى.
- قىتايلىق قاتىسۋشى قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ قىتايداعى جەتىستىگىندەي تابىسقا جەتەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى ۋاڭ بين.
سونداي-اق، ۋاڭ بين بيىل قازاقستاندا وتەتىن Silk Way Star جوباسىنىڭ تابىستى جۇزەگە اسارىنا سەنىم ءبىلدىردى.
- بۇل جوبا الداعى ماۋسىمدى قىتايدا وتكىزۋگە بەرىك نەگىز قالايدى دەپ ۇمىتتەنەمىز. وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن ءبىز بىرلەسە ەڭبەكتەنەتىن بولامىز، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا العاش ۇيىمداستىرىلعان مۋزىكالىق بايقاۋ استانادا وتەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى پرەزيدەنتى مەن CMG مەدياكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسادى.
وسى بايقاۋدا قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەتىن بولدى.
اۆتور
دانا نۇرباقىت