ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:09, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5

    80 جاسىندا 42 شاقىرىمدى جۇگىرىپ ءوتتى: نيۋ-يورك مارافونىنا قاتىسقان اقساقال ەلگە ورالدى

    استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا 5-قاراشاعا اۋعان ءتۇنى جۇگىرۋدەن نيۋ-يورك مارافونىندا 80-89 جاس ساناتىندا چەمپيون اتانعان سالتانات تۇيتەبايەۆ ەلگە ورالدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

    80 жасында 42 шақырымды жүгіріп өтті: Нью-Йорк марафонына қатысқан ақсақал елге оралды
    Фото: Астана әкімдігі

    كوپكە ۇلگى، جۇگىرۋدى كۇندەلىكتى ادەتىنە اينالدىرعان اتامىزدى استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ازامات اعزاموۆ، تۋعان-تۋىستارى قۇشاق جايا قارسى الدى.

    80 жасында 42 шақырымды жүгіріп өтті: Нью-Йорк марафонына қатысқан ақсақал елге оралды
    Фото: Астана әкімдігі

    - الەمدە ەڭ بەدەلدى سانالاتىن 6 مارافون بار. ولار لوندون، بوستون، بەرلين، چيكاگو، نيۋ-يورك جانە توكيو قالالارىندا وتەدى. بۇل باسەكەگە تەك جارنا تولەپ قانا قاتىسا المايسىڭ. ارنايى ۋاقىت نورماتيۆىن ورىنداۋعا ءتيىسسىڭ. مەن امستەردامداعى تراسسادا بەلگىلى ءبىر ۋاقىت كورسەتكىشىن تىركەپ، نيۋ-يورك مارافونىنا قاتىسۋعا ءوتىنىش جىبەرگەنمىن. بيىل 200 مىڭ ۇمىتكەر اراسىنان شاقىرتۋ الدىم. ءوز كارەرامدا ەكىنشى مارتە نيۋ-يورك مارافونىندا جۇگىرۋ باقىتى بۇيىردى، - دەدى سالتانات تۇيتەبايەۆ.

    80 جاستاعى اتامىز بۇعان دەيىن 2021 -جىلى دا نيۋ-يورك مارافونىنا قاتىسىپ، 75-79 جاس ساناتىندا كۇمىس جۇلدە العان ەدى. مىنە، اراعا 4 جىل سالىپ، ول 42,2 شاقىرىمدى 4 ساعات 45 مينۋت 56 سەكۋندتا جۇگىرىپ ءوتتى. وسى ناتيجەنىڭ ارقاسىندا اتامىز 80-89 جاس ساناتىندا توپ جاردى.

    - 2021 -جىلى الەمدە پاندەميا بولعانىقتان، نيۋ-يورك مارافونىنا 30 مىڭداي ادامعا قاتىسۋعا رۇقسات بەرىلىپ ەدى. وسى جولى 55 مىڭ ادام ءبىر مەزەتتە جۇگىردى. وليمپيادا جانە الەم چەمپيوندارىمەن، رەكوردسمەندەرمەن بىرگە جۇگىرۋ - ۇلكەن مارتەبە. تراسسا وتە اۋىر بولسا دا، جول بويى 2 ميلليوننان استام جانكۇيەر قىزۋ قولدادى، - دەپ سالتانات تۇيتەبايەۆ اتامىز بيىلعى جارىستىڭ ەرەكشەلىگىن اتاپ ءوتتى.

    جالپى 2025-جىلعى نيۋ-يورك مارافونىندا قازاقستان اتىنان 44 سپورتشى قاتىستى.

    ال new York Marathon جۇگىرىسىندە ەڭ ەگدە قاتىسۋشى بولىپ جاپونيادان بارعان كويچي كيتاباتاكە تانىلدى. 91 جاستاعى قاتىسۋشى مارافون قاشىقتىعىن 7 ساعات 25 مينۋت 13 سەكۋندتا ەڭسەرگەن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
