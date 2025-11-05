80 جاسىندا 42 شاقىرىمدى جۇگىرىپ ءوتتى: نيۋ-يورك مارافونىنا قاتىسقان اقساقال ەلگە ورالدى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا 5-قاراشاعا اۋعان ءتۇنى جۇگىرۋدەن نيۋ-يورك مارافونىندا 80-89 جاس ساناتىندا چەمپيون اتانعان سالتانات تۇيتەبايەۆ ەلگە ورالدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.
كوپكە ۇلگى، جۇگىرۋدى كۇندەلىكتى ادەتىنە اينالدىرعان اتامىزدى استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ازامات اعزاموۆ، تۋعان-تۋىستارى قۇشاق جايا قارسى الدى.
- الەمدە ەڭ بەدەلدى سانالاتىن 6 مارافون بار. ولار لوندون، بوستون، بەرلين، چيكاگو، نيۋ-يورك جانە توكيو قالالارىندا وتەدى. بۇل باسەكەگە تەك جارنا تولەپ قانا قاتىسا المايسىڭ. ارنايى ۋاقىت نورماتيۆىن ورىنداۋعا ءتيىسسىڭ. مەن امستەردامداعى تراسسادا بەلگىلى ءبىر ۋاقىت كورسەتكىشىن تىركەپ، نيۋ-يورك مارافونىنا قاتىسۋعا ءوتىنىش جىبەرگەنمىن. بيىل 200 مىڭ ۇمىتكەر اراسىنان شاقىرتۋ الدىم. ءوز كارەرامدا ەكىنشى مارتە نيۋ-يورك مارافونىندا جۇگىرۋ باقىتى بۇيىردى، - دەدى سالتانات تۇيتەبايەۆ.
80 جاستاعى اتامىز بۇعان دەيىن 2021 -جىلى دا نيۋ-يورك مارافونىنا قاتىسىپ، 75-79 جاس ساناتىندا كۇمىس جۇلدە العان ەدى. مىنە، اراعا 4 جىل سالىپ، ول 42,2 شاقىرىمدى 4 ساعات 45 مينۋت 56 سەكۋندتا جۇگىرىپ ءوتتى. وسى ناتيجەنىڭ ارقاسىندا اتامىز 80-89 جاس ساناتىندا توپ جاردى.
- 2021 -جىلى الەمدە پاندەميا بولعانىقتان، نيۋ-يورك مارافونىنا 30 مىڭداي ادامعا قاتىسۋعا رۇقسات بەرىلىپ ەدى. وسى جولى 55 مىڭ ادام ءبىر مەزەتتە جۇگىردى. وليمپيادا جانە الەم چەمپيوندارىمەن، رەكوردسمەندەرمەن بىرگە جۇگىرۋ - ۇلكەن مارتەبە. تراسسا وتە اۋىر بولسا دا، جول بويى 2 ميلليوننان استام جانكۇيەر قىزۋ قولدادى، - دەپ سالتانات تۇيتەبايەۆ اتامىز بيىلعى جارىستىڭ ەرەكشەلىگىن اتاپ ءوتتى.
جالپى 2025-جىلعى نيۋ-يورك مارافونىندا قازاقستان اتىنان 44 سپورتشى قاتىستى.
ال new York Marathon جۇگىرىسىندە ەڭ ەگدە قاتىسۋشى بولىپ جاپونيادان بارعان كويچي كيتاباتاكە تانىلدى. 91 جاستاعى قاتىسۋشى مارافون قاشىقتىعىن 7 ساعات 25 مينۋت 13 سەكۋندتا ەڭسەرگەن.