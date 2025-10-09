«7-20-25» باعدارلاماسى اياسىندا باسپانا ساتىپ الۋعا ارنالعان شەكتەۋ ۇلعايتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى «7-20-25» يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي كرەديتتەۋ باعدارلاماسىن بەكىتۋ تۋرالى» قاۋلىعا وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەنىن حابارلادى.
وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار ۇلتتىق بانكتىڭ 2025 -جىلعى 26-قىركۇيەكتەگى №59-باسقارما قاۋلىسىمەن (بۇدان ءارى - قاۋلى) ەنگىزىلەدى، وندا:
- استانا، الماتى قالالارى جانە ولاردىڭ قالا ماڭى ايماقتارىندا، سونداي-اق اقتاۋ، اتىراۋ، شىمكەنت قالالارىندا ساتىپ الىناتىن باسپانانىڭ ەڭ جوعارى قۇنىن 25 ميلليون تەڭگەدەن 30 ميلليون تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ؛
- قاراعاندى قالاسىندا 20 ميلليون تەڭگەدەن 25 ميلليون تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ؛
- باسقا وڭىرلەردەن 15 ميلليون تەڭگەدەن 20 ميلليون تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ كوزدەلەدى؛
- قارىز الۋشىلارعا تولەم قابىلەتىن راستاۋ ءۇشىن تەڭ قارىز الۋشىنى (تەڭ قارىز الۋشىلاردى) عانا ەمەس، كەپىلگەردى دە تارتۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
قاۋلىعا سايكەس، كرەديتتىك ءوتىنىمدى قاراۋ كەزىندە قارىز الۋشىنىڭ كىرىسى توقتاۋسىز جۇرگەنى ماڭىزدى شارت بولادى.
بۇل نورمالار تۇرعىن ءۇيدىڭ قولجەتىمدى بولۋ مۇمكىندەرىن كەڭەيتىپ، يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارىنىڭ يكەمدىلىگى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىر.
قاۋلىمەن قامتىلماعان يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارىنىڭ پارامەترلەرى مەن باعدارلامانىڭ تالاپتارى وزگەرىسسىز قالادى.
«7-20-25» باعدارلاماسى 2018 -جىلى ىسكە قوسىلدى. ماقسات - %20 دان باستالاتىن باستاپقى جارناسى بار جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردى 25 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە جىلدىق %7 جەڭىلدەتىلگەن مولشەرلەمەسىمەن قولجەتىمدى يپوتەكامەن قامتاماسىز ەتۋ.
2025 -جىلعى 2-قازانداعى جاعداي بويىنشا باعدارلاما اياسىندا 1149,7 ميلليارد تەڭگەگە 81886 جەڭىلدەتىلگەن قارىز بەرىلدى.
- قاۋلىنىڭ تولىق ماتىنىمەن ق ۇ ب رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا تانىسۋعا بولادى. وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار قاۋلى قابىلدانعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ۇلتتىق بانكتىڭ قازان ايىندا ۇلتتىق قوردان 600- 700 ميلليون دوللار ساتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى تۋرالى جازدىق.