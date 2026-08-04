65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى تالاپ: قاي دارىگەرلەر قارايدى، ايىپپۇل بار ما
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى مەديسينالىق تەكسەرۋ ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. كەيبىر ازاماتتار مۇنى جاڭا تالاپ دەپ قابىلداپ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلىپ قالامىز با دەگەن الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. وسىعان بايلانىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى رەسمي تۇسىندىرمە بەرىپ، قولدانىستاعى ءتارتىپتى ءتۇسىندىردى.
قازاقستاندا 65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەردىڭ مەديسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ مىندەتى 2014 -جىلدان بەرى قولدانىستا.
تەك 25 -شىلدەدەن باستاپ ءبىر عانا وزگەرىس كۇشىنە ەنگەن.
- ەگەر جۇرگىزۋشى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتپەسە، ونىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ كۇشى اۆتوماتتى تۇردە ۋاقىتشا توقتاتىلادى. مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەننەن كەيىن كۋالىكتىڭ كۇشى ەشقانداي قوسىمشا ءراسىمسىز اۆتوماتتى تۇردە قايتا قالپىنا كەلەدى، - دەدى ءى ءى م رەسمي وكىلى.
مەديسينالىق تەكسەرۋدەن قاشان ءوتۋ قاجەت؟
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، 65 جاسقا تولعان ازاماتتار بىردەن مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتۋگە مىندەتتى ەمەس.
العاشقى مىندەتتى تەكسەرۋدەن ازامات 67 جاسقا تولعانعا دەيىن وتۋگە ءتيىس. وسىدان كەيىن بەرىلەتىن مەديسينالىق انىقتامانىڭ جارامدىلىق مەرزىمى ەكى جىل.
دەمەك كەلەسى تەكسەرۋ 69 جاستا، كەيىن 71 جاستا جانە ءارى قاراي ءار ەكى جىل سايىن جۇرگىزىلەدى.
سوندىقتان قازىر عانا 65 جاسقا تولعان ازاماتتارعا ەمحانالارعا جاپپاي بارىپ، كەزەككە تۇرۋدىڭ قاجەتى جوق.
مەديسينالىق تەكسەرۋدى قايدان وتۋگە بولادى؟
ءى ءى م مالىمەتىنشە، جۇرگىزۋشىلەر مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وزىنە ىڭعايلى مەديسينالىق ۇيىمدا وتە الادى.
اتاپ ايتقاندا مەملەكەتتىك ەمحانا، جەكەمەنشىك مەديسينالىق ۇيىم مەن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا نەمەسە باسقا قالادا وتۋىنە بولادى.
باستى تالاپ - مەديسينالىق ۇيىمنىڭ وسىنداي تەكسەرۋدى جۇرگىزۋگە رۇقساتى بولۋى.
ال ەگەر ازامات مەديسينالىق تەكسەرۋدەن بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا وتپەسە، جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ كۇشى ۋاقىتشا توقتاتىلادى.
الايدا بۇل ازاماتتىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن تولىقتاي ايىرىلعانىن بىلدىرمەيدى. مەديسينالىق انىقتامانى العاننان كەيىن جۇرگىزۋشى كۋالىگى اۆتوماتتى تۇردە قايتا جارامدى بولادى.
سونىمەن بىرگە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە جۇرگىزۋشىلەرگە ەڭ الدىمەن جاڭا ءتارتىپتى ءتۇسىندىرىپ، اۋىزشا ەسكەرتۋ جاساۋ تاپسىرىلعان. ەگەر ادام تالاپ تۋرالى بىلمەگەن نەمەسە مەرزىمدى وتكىزىپ العان بولسا، وعان الدىمەن مەديسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.
ايىپپۇل قاراستىرىلعان با؟
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتپەگەنى ءۇشىن زاڭنامادا ارنايى ايىپپۇل كوزدەلمەگەن.
مۇنداي جاعدايدا قولدانىلاتىن جالعىز شارا - مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنگە دەيىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ كۇشىن ۋاقىتشا توقتاتۋ.
سونىمەن قاتار ءى ءى م كەي جاعدايدا مەديسينالىق ۇيىمنىڭ اقپاراتتىق جۇيەدەن مالىمەت جىبەرۋى كەشىگۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
وسىنداي جاعدايدا جۇرگىزۋشى پوليتسيا قىزمەتكەرىنە قاعاز تۇرىندەگى مەديسينالىق انىقتامانى كورسەتسە جەتكىلىكتى. ودان كەيىن قاجەتتى اقپاراتتىڭ بازاعا ەنگىزىلۋىن پوليسيا قىزمەتكەرلەرى قامتاماسىز ەتەدى.
قانداي دارىگەرلەرگە بارۋ كەرەك؟
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇرگىزۋشىلەر مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەن كەزدە مىنا مامانداردىڭ قاراۋىنان وتەدى:
جالپى پراكتيكا دارىگەرى نەمەسە ۋچاسكەلىك تەراپيەۆت؛
پسيحياتر؛
وفتالمولوگ؛
وتورينولارينگولوگ
اتالعان ماماندار جۇرگىزۋشىلەردى تەكسەرۋ ءۇشىن قۇرىلاتىن ارنايى دارىگەرلىك كوميسسيانىڭ قۇرامىنا كىرەدى. ولار جۇرگىزۋشىنىڭ كولىك قۇرالىن باسقارۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن مەديسينالىق قارسى كورسەتىلىمدەردىڭ بار-جوعىن انىقتايدى.
سونداي-اق مەديسينالىق تەكسەرۋ بارىسىندا بيولوگيالىق ورتالاردان پسيحواكتيۆتى زاتتاردى انىقتاۋعا ارنالعان زەرتتەۋ جۇرگىزىلەدى.
ال پسيحيكالىق دەنساۋلىق ۇيىمىندا ەسەپتە تۇرعان نەمەسە اعزاسىندا پسيحواكتيۆتى زاتتاردىڭ الماسۋ ونىمدەرى انىقتالعان جاعدايدا ازاماتتاردى كولىك باسقارۋعا جىبەرۋ ماسەلەسىن دارىگەرلىك-كونسۋلتاتسيالىق كوميسسيا قارايدى.
قاجەت بولعان جاعدايدا مۇنداي ازاماتتارعا قايتا مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتەتىن مەرزىم بەلگىلەنەدى. قايتا مەديسينالىق تەكسەرۋ مەرزىمى كەمىندە ءبىر جىلدان كەيىن عانا جۇرگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار كوميسسيا مۇشەلەرىندە ازاماتتىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا قاتىستى كۇمان تۋىنداسا، ونى قوسىمشا تەكسەرۋگە نەمەسە بەيىندى مامانداردىڭ كونسۋلتاتسياسىنا جىبەرۋگە بولادى.
كولىك جۇرگىزۋگە جارامدىلىعى تۋرالى قورىتىندى نەگىزگى جانە قوسىمشا تەكسەرۋلەردىڭ ناتيجەسىنە سۇيەنە وتىرىپ شىعارىلادى.
مەديسينالىق تەكسەرۋ اقىلى ما؟
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىگە بەرىلەتىن № 073/ۋ انىقتاماسى تەگىن مەديسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمىنە دە، مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديسينالىق ساقتاندىرۋ پاكەتىنە دە كىرمەيتىنىن مالىمدەدى.
سوندىقتان بۇل مەملەكەتتىك قىزمەت اقىلى.
قىزمەت قۇنىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بەلگىلەمەيدى. باعا وڭىرگە جانە مەديسينالىق ۇيىمعا بايلانىستى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن.
كوميسسيا شەشىمىمەن كەلىسپەگەن جاعدايدا نە ىستەۋگە بولادى؟
ەگەر ازامات مەديسينالىق كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن كەلىسپەسە، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋشىنىڭ باسشىسىنىڭ اتىنا شاعىم تۇسىرە الادى.
«مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر تۋرالى» زاڭعا سايكەس، مۇنداي شاعىم بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە قارالادى.
اۆتورلار
كاميلا مۇلىك