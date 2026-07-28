65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەر ەكى جىل سايىن مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى
استانا. قازاقپارات - 25 -تامىزدان باستاپ 65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەر مەن مۇگەدەكتىگى بار جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن مىندەتتى مەديسينالىق تەكسەرۋ ەنگىزىلەدى. وسى ساناتتاعى ازاماتتار ەندى ەكى جىلدا ءبىر رەت دارىگەرلىك تەكسەرۋدەن وتۋگە مىندەتتى.
بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى، پوليتسيا پولكوۆنيگى نۇرلان ۋۆايەۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا تالاپ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە جۇرگىزۋشىنىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
- 2026 -جىلعى 25 -تامىزدان باستاپ 65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەر مەن مۇگەدەكتىگى بار جۇرگىزۋشىلەر ەكى جىلدا ءبىر رەت مىندەتتى مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى. مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنى تۋرالى مالىمەت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى اراسىندا اۆتوماتتى تۇردە الماسادى، - دەدى نۇرلان ۋۆايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزۋشى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتپەسە نەمەسە دارىگەرلەر كولىك باسقارۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن مەديسينالىق قارسى كورسەتىلىم انىقتاسا، ونىڭ كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى توقتاتىلادى.
جاڭا ءتارتىپ بويىنشا جۇرگىزۋشىلەردەن قاعاز تۇرىندەگى مەديسينالىق انىقتاما تالاپ ەتىلمەيدى. مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنى تۋرالى اقپارات مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرىلەدى.
- ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - ايىپپۇل سانىن كوبەيتۋ ەمەس، جولداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، استانادا جول ەرەجەسىن 87 رەت بۇزعان جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىنعا.