500 مىڭعا جۋىق سيريالىق تۇركيادان ەلىنە ورالدى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى 9 ايدا 474018 سيريالىق ازامات تۇركيادان سيرياعا ءوز ەركىمەن ورالدى. اراب رەسپۋبليكاسىندا بيلىك اۋىسقاننان كەيىن ءوز ەركىمەن ەلگە ورالۋ تۋرالى وتىنىشتەر سانى ايتارلىقتاي ءوستى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ءالي ەرليكايا مالىمدەدى.
مينيستر تۇركيانىڭ بۇرىنعىداي سيريالىق بوسقىندارعا ءوز ەركىمەن ورالۋ ساتىسىندا قولداۋ كورسەتۋىن جالعاستىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- 2024 -جىلدىڭ 8- جەلتوقسانىنان بەرى 474018 سيريالىق باۋىرىمىز وتانىنا ورالدى. ول 2016 -جىلدان بەرى ءوز ەركىمەن ورالعان سيريالىقتاردىڭ جالپى سانى 1 ميلليون 213620 ادامعا جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەرليكايانىڭ ايتۋىنشا، كوشى-قون پروتسەستەرىن باسقارۋ پرەزيدەنت رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ باسشىلىعىمەن جۇزەگە اسىرىلادى جانە تۇركيا تاريحي تاجىريبەسى، گۋمانيستىك جانە ماسەلەگە ۇتىمدى كوزقاراسىنىڭ ارقاسىندا بۇكىل الەمگە ۇلگى.
ول سيريالىقتاردىڭ ءوز ەركىمەن ورالۋ پروتسەستەرىنىڭ كوشى-قون ديرەكسياسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن ەرەكشە مۇقياتتىلىقپەن جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن بيلىك اۋىسقاننان كەيىن 800 مىڭنان استام سيريالىق بوسقىن ەلىنە ورالعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.