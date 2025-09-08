ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:45, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    500 مىڭعا جۋىق سيريالىق تۇركيادان ەلىنە ورالدى

    استانا. KAZINFORM - سوڭعى 9 ايدا 474018 سيريالىق ازامات تۇركيادان سيرياعا ءوز ەركىمەن ورالدى. اراب رەسپۋبليكاسىندا بيلىك اۋىسقاننان كەيىن ءوز ەركىمەن ەلگە ورالۋ تۋرالى وتىنىشتەر سانى ايتارلىقتاي ءوستى، دەپ حابارلايدى انادولى.

    сирия
    Фото: Reuters

    بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ءالي ەرليكايا مالىمدەدى.

    مينيستر تۇركيانىڭ بۇرىنعىداي سيريالىق بوسقىندارعا ءوز ەركىمەن ورالۋ ساتىسىندا قولداۋ كورسەتۋىن جالعاستىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - 2024 -جىلدىڭ 8- جەلتوقسانىنان بەرى 474018 سيريالىق باۋىرىمىز وتانىنا ورالدى. ول 2016 -جىلدان بەرى ءوز ەركىمەن ورالعان سيريالىقتاردىڭ جالپى سانى 1 ميلليون 213620 ادامعا جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ەرليكايانىڭ ايتۋىنشا، كوشى-قون پروتسەستەرىن باسقارۋ پرەزيدەنت رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ باسشىلىعىمەن جۇزەگە اسىرىلادى جانە تۇركيا تاريحي تاجىريبەسى، گۋمانيستىك جانە ماسەلەگە ۇتىمدى كوزقاراسىنىڭ ارقاسىندا بۇكىل الەمگە ۇلگى.

    ول سيريالىقتاردىڭ ءوز ەركىمەن ورالۋ پروتسەستەرىنىڭ كوشى-قون ديرەكسياسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن ەرەكشە مۇقياتتىلىقپەن جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن بيلىك اۋىسقاننان كەيىن 800 مىڭنان استام سيريالىق بوسقىن ەلىنە ورالعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

    الەم
    سوڭعى جاڭالىقتار