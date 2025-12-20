500 ادام قۇجاتتى زاڭسىز العان: جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ساتقاندار سوتتالدى
شىمكەنت. KAZINFORM — شىمكەنتتە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز بەرۋ فاكتىسى بويىنشا ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان سوت وتىرىسى اياقتالدى. مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەملەكەتتىك قىزمەتتى تابىس كوزىنە اينالدىرىپ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن مىندەتتى ەمتيحانسىز بەرىپ كەلگەن.
شىمكەنتتىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ۇكىم شىقتى. ىسكە بارلىعى 15 ادام قاتىستى. № 2 مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ 4 قىزمەتكەرى ءبىر جىلدان 6 جىل 8 ايعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. دەلدال بولعان تاعى 10 ايىپتالۋشى تۇرمەدەن بوساتىلدى. ولاردىڭ كەيبىرەۋى كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى راقىمشىلىققا ىلىككەن.
ءىس بويىنشا باستى ايىپتالۋشى № 2 مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى جومارت مۇراشىموۆ بىرنەشە اي بۇرىن قايتىس بولعان. ول 18- تامىز كۇنى تەرگەۋ يزولياتورىندا دەنساۋلىعىنىڭ كۇرت ناشارلاعانىنا شاعىمدانىپ، كەلەسى كۇنى اۋرۋحانادا كوز جۇمعان.
تەرگەۋ بارىسىندا 2023-2024 -جىلدارى جومارت مۇراشىموۆ باستاعان مەم قىزمەتكەر تۇراقتى سىبايلاس جەمقورلىق سحەماسىن ۇيىمداستىرعانى انىقتالدى. ولار تەوريالىق جانە تاجىريبەلىك ەمتيحانداردى بولدىرماي، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ساتىپ كەلگەن.
سۋديا ساميدين تەمىراليەۆ ۇكىمدى جاريالاي وتىرىپ، ىسكە قاتىسۋشىلاردىڭ كەلىسىپ ارەكەت ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
— سوتتالعاندار سىياقى ءۇشىن ورتالىققا كەلگەن ازاماتتارعا ءتۇرلى كومەك كورسەتتى. كەيبىرەۋىن وقىتتى، تاعى كەيبىرىن دايىندادى. ولار قاراجات ءۇشىن توپ ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ نۇسقاۋى بويىنشا كەلگەن ازاماتتاردىڭ تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحاندارىن ءساتتى تاپسىرۋىن قامتاماسىز ەتكەن. قۇجات الۋشىلاردى ەمتيحاندا وڭ ناتيجەگە جەتكىزەتىن جاۋاپتى تۇلعالارعا باعىتتاعان، - دەدى سۋديا.
بۇل زاڭسىز قىزمەتتەردىڭ قۇنى 150000 تەڭگەدەن 400000 تەڭگەگە دەيىن باعالانعان.
تەرگەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، كەم دەگەندە 500 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز العان. ەكى جىلدىڭ ىشىندە كىرىس 150 ميلليون تەڭگەدەن استى. تەرگەۋ اياسىندا سوتتالعانداردان 200 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجى تاركىلەندى.
بيىل مامىر ايىندا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ شىمكەنت قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن جۇيەلى تۇردە زاڭسىز بەرۋمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتىن توقتاتتى.