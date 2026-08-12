40 مەملەكەت بىرلەسكەن مالىمدەمە جاريالادى
استانا. قازاقپارات- 40 ەل قۇرلىقارالىق بالليستيكالىق زىمىرانداردى اتار كەزدە الدىن الا ەسكەرتۋدى تالاپ ەتىپ وتىر. اراسىندا ا ق ش، گەرمانيا، يسپانيا مەن نورۆەگيا بار.
مەملەكەتتەر بىرلەسكەن مالىمدەمەنى قۇراما شتاتتاردىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى جانىنداعى تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ سايتىندا جاريالادى. وندا زىمىراننىڭ كلاسسى، ۇشىراتىن ورنى مەن تراەكتورياسى كورسەتىلۋى كەرەك دەلىنگەن. سونىمەن قاتار ۇشقىشتار مەن تەڭىزشىلەرگە دە زىمىراننىڭ قالدىعى تۇسەتىن اۋماق تۋرالى الدىن الا حابار بەرىلۋگە ءتيىس.
باستاما اۆتورلارى: «مۇنداي شارالار قاۋىپ-قاتەردى ازايتىپ، سەنىمدى نىعايتادى»، - دەيدى.
24.kz