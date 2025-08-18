35 مىڭنان استام ەسىرتكى جارناماسى جويىلدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەسىرتكى قىلمىستارىن انىقتاۋ، جولىن كەسۋ جانە جازالاۋ شارالارىن كۇشەيتۋدى، سونداي- اق ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋدى جانە ەسىرتكى زەرتحانالارى مەن ەسىرتكى دۇكەندەرىنىڭ قىزمەتىن جولىن كەسۋدى تاپسىردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەسىرتكى قىلمىسىمەن كۇرەس ەسىرتكى بيزنەسى ءۇشىن جازانى كۇشەيتۋ، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىن جازالاۋ تۇرىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر. ينتەرنەتتە جارنامالاعان جانە ساتقان ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلىپ، پرەكۋرسورلاردىڭ اينالىمى مەن ەسىرتكى زەرتحانالارىنا ارنالعان قۇرال-جابدىقتار ءۇشىن جازا كۇشەيتىلدى، - دەدى باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ.
«دروپپەر بولعان» ءۇشىن قىلمىستىق باپ ەنگىزىلدى.
- ەسىرتكىگە قارسى كۇرەستە ءتيىمدى شارالاردى ازىرلەۋ ءۇشىن ءار جارتىجىل سايىن وڭىرلەر اكىمدەرىنىڭ، پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ جانە باسقا دا مۇددەلى تۇلعالاردىڭ، سونىڭ ىشىندە حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭدىلىقتى، قۇقىقتىق ءتارتىپتى جانە قىلمىسكەرلىكپەن كۇرەستى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ وتىرىستارى وتكىزىلەدى.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار پوليتسيامەن بىرلەسىپ پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى كۇشەيتۋگە، اسىرەسە كوشەلەردەگى ەسىرتكى گراففيتيىن جويۋعا باعدارلانعان. ەسىرتكى جارناماسىن جويۋ جۇمىستارىنا كوممۋنالدىق قىزمەتتەر مەن ەرىكتىلەر قاتىسىپ جاتىر. 35 مىڭنان استام ەسىرتكى جارناماسى جويىلدى.
جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
جىل باسىنان بەرى 22 ەسىرتكى جارناماشىسى ۇستالىپ، 133 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
تارگەتينگ-ورتالىقتىڭ پرەكۋرسورلار اينالىمىن باقىلاۋ جونىندەگى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە ەسىرتكى زەرتحانالارى پايدالاناتىن ونىمدەردى زاڭسىز اكەلۋدىڭ 58 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلىپ، 37 زاڭدى تۇلعا جاۋاپتىلىققا تارتىلدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك ءى ءى م ازاماتتاردى دروپپەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن جاسالاتىن ەسىرتكى قىلمىستارى تۋرالى ەسكەرتكەن ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا