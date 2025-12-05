300 مىڭعا جۋىق ازامات بانكروتتىققا ءوتىنىم بەرە الادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 300 مىڭعا جۋىق ازامات بانكروتتىق پروتسەدۋراسىنا ءوتىنىم بەرە الادى. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ايتتى.
- بۇگىنگە دەيىن 51 مىڭنان استام جەكە تۇلعا، ازاماتتارىمىز بانكروتتىق پروتسەدۋراسىن قولداندى جانە 188 ميلليارد تەڭگە قارىزى ەسەپتەن شىعارىلدى. ەندى قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە شامامەن 300 مىڭ قازاقستان ازاماتى بانكروتتىق پروتسەدۋراسىن قولدانا الادى. ءبىراق، بۇل شارا ەرىكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. ءبىز اۆتوماتتى تۇردە بارلىق تۇلعانى بانكروت دەپ تاني المايمىز. ازامات ءوتىنىم بەرگەن جاعدايدا عانا سكورينگ ساراپتاما جۇرگىزەمىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى قارجى مينيسترلىگىنە ادامدى بانكروت دەپ تانۋعا قاجەت قۇجاتتاردىڭ سانىن بارىنشا ازايتىپ، ازاماتتارعا قارىز ماسەلەلەرىن جەدەل شەشۋگە كەڭ مۇمكىندىك بەرۋ جونىندە ۇسىنىمدار ەنگىزگەن ەدى. وسى ۇسىنىمداردىڭ نەگىزىندە قارجى مينيسترلىگى سوتتان تىس بانكروتتىق ءراسىمىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتتى.