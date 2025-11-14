وتىز جىلدىق تاريحى بار ستۋدەنتتەر سارايى نەگە قيراتىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ب ا ق- تا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى اۋماعىندا ورنالاسقان ومىربەك جولداسبەكوۆ اتىنداعى ستۋدەنتتەر سارايىنىڭ بۇزىلىپ جاتقانى تۋرالى اقپارات قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. كوپشىلىك وقۋ ورنىنىڭ مادەني ورتالىعى سانالعان بۇل عيماراتتىڭ نە ءۇشىن تاس-تالقانىن شىعارىپ تاستاعانىن تۇسىنبەي دال.
جولداسبەكوۆ اتىنداعى ستۋدەنتتەر سارايى 1998 -جىلى قاڭتاردا اشىلعان. مۇندا جىل سايىن عىلىمي كونفەرەنسيالار، كونسەرتتەر، فەستيۆالدەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتىڭ نەگىزگى مەرەكەلىك شارالارى وتەتىن.
سوندىقتان ونىڭ قازىرگى كۇيى قوعامدا الاڭداۋشىلىق تۋدىردى. الايدا ۋنيۆەرسيتەت اكىمشىلىگى عيمارات تەك قاۋىپسىز ءارى زاماناۋي فورماتتا قايتا جاڭعىرتىلاتىنىن ايتىپ وتىر.
قازۇۋ قۇرىلىستى جوبالاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرسۇلتان شالقاردىڭ ايتۋىنشا، ستۋدەنتتەر سارايىن قايتا جاڭعىرتۋ ءماجبۇرلى شەشىم بولعان. سەبەبى 30 جىل بويى جوندەۋ كورمەگەن، تىرەۋىش قۇرىلىمدارى زاقىمدانعان عيمارات قاۋىپسىزدىك تالابىنا ساي كەلمەيدى.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، عيمارات پايدالانۋعا بەرىلگەلى كۇردەلى جوندەۋدەن وتپەگەن، ءتىپتى قۇرىلىسى كەزىندە ورەسكەل قاتەلەر جىبەرىلگەن.
قازىر نىساننىڭ تەحنيكالىق جاعدايى ايتارلىقتاي ناشارلاعان.
- بۇل عيماراتتىڭ العاشقى جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتارى دا جوق. ءوتىنىش بەرىپ، العاشقى قۇجاتتارىن العىمىز كەلگەن، ءبىراق قۇرىلىس جۇمىستارى كەڭەس داۋىرىندە باستالعاندىقتان، بۇل قۇجاتتار قالا ارحيۆىندە ساقتالماعان، - دەيدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، 2023 -جىلى اككرەديتتەلگەن ۇيىم سارايدىڭ ينجەنەرلىك جانە قۇرىلىمدىق جاعدايىنا ساراپتاما جۇرگىزىپ، تىرەۋىش جانە قورشاۋ كونسترۋكسيالارىندا قاۋىپتى اقاۋلاردى انىقتاعان.
- جەكەلەگەن تەمىربەتون بەلارقالار مەن قابىرعالاردىڭ بولماۋى، تىرەۋىش كولوننالاردىڭ توت باسۋى مەن قيسايۋى، ءتۇيىسۋ بولىكتەرىنىڭ بۇزىلۋى، شاتىر مەن جىلۋ وقشاۋلاۋ قاباتتارىنىڭ زاقىمدانۋى بايقالدى. اقاۋلاردىڭ باسىم بولىگى ارلەۋ قاباتتارىنىڭ استىندا جاسىرىنىپ جاتىر، - دەيدى ول.
جۇرگىزىلگەن دەمونتاج جانە ينجەنەرلىك زەرتتەۋ كەزىندە ستۋدەنتتەر سارايىنىڭ بىرنەشە بولىگى اپاتتى جاعدايدا ەكەنى انىقتالعان.
ۋنيۆەرسيتەتتىڭ تەحنيكالىق ەسەبىندە كەلەسىدەي دەرەكتەر كەلتىرىلگەن:
ءبىرىنشى قاباتتاعى كورەرمەن زالىنا كىرەبەرىس (وڭتۇستىك- باتىس بولىك) - تىرەۋشى بەلارقا جوق؛
ءبىرىنشى قاباتتاعى باسپالداق الاڭى (وڭتۇستىك- شىعىس بولىك) - تىرەۋشى بەلارقا جوق؛
ءبىرىنشى قاباتتىڭ ورتالىق حولى - قۇراما تەمىربەتون كولوننالارىنىڭ ءتۇيىسۋ بولىكتەرى قيسايعان، مەتالل بولشەكتەردىڭ توت باسقان؛
نەگىزگى كىرەبەرىس (رەكتورات عيماراتىنا قارسى بەت) - تىرەۋشى بەلارقا جوق؛
بۇعان قوسا، 2024 -جىلعى قاڭتارداعى الماتىداعى جەر سىلكىنىستەرى عيماراتتىڭ جاعدايىن ودان ءارى ناشارلاتقان.
قولدانىستاعى قۇرىلىس نورمالارى بويىنشا، ءىرى قوعامدىق عيماراتتارعا كۇردەلى جوندەۋ ءار 20-25 جىل سايىن جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. الايدا ستۋدەنتتەر سارايى مۇنداي جوندەۋدەن مۇلدە وتپەگەن.
وسىلايشا انىقتالعان اقاۋلار مەن سەيسميكالىق قاۋىپتى ەسكەرە كەلە عيماراتتىڭ ساۋلەتتىك كەلبەتىن ساقتاي وتىرىپ، كونسترۋكسيالىق بەرىكتىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قايتا جاڭعىرتۋ جونىندە شەشىم قابىلدانعان.
ازىرشە قازۇۋ وكىلدەرى قايتا جاڭعىرتۋ جوباسىنىڭ قاشان باستالىپ، قاشان اياقتالاتىنىن ناقتى ايتا الماي وتىر. جوبانى بەكىتۋ كەلەسى جىلى جوسپارلانعان، قۇرىلىس جۇمىستارى سودان كەيىن عانا باستالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ- دىڭ زاڭسىز بەرىلىپ كەتكەن جەرى سوت شەشىمى شىققانىنا قاراماستان ءالى قايتارىلماعانىن ايتقان ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس