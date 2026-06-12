3 ميلليارد تەڭگە شىعىن: قازاقستاندا مىڭنان استام ايەل دەكرەتتىك تولەم بويىنشا كۇدىككە ءىلىندى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ 13 وڭىرىندە دەكرەتتىك تولەمدەردى زاڭسىز الۋ فاكتىلەرى بويىنشا 38-دەن استام قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيسە-ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، تەرگەۋ اياسىندا مىڭنان استام ايەل كۇدىككە ىلىنگەن. ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، الدىن الا ەسەپ بويىنشا مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى شامامەن 3 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. «قازىردىڭ وزىندە توعىز قىلمىستىق ءىس بويىنشا وسى زاڭسىز سحەمالاردى ۇيىمداستىرعان تۇلعالارعا قاتىستى سوت ۇكىمدەرى شىعارىلدى»، - دەدى شەگاي.
مينيسترلىك مالىمەتىنە سايكەس، زاڭبۇزۋشىلىقتار الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى مەن الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىن رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى جۇرگىزگەن ىشكى تەكسەرىستەر بارىسىندا انىقتالعان. سونىمەن قاتار قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ بۇل ىسكە قاتىستى مينيسترلىك دەڭگەيىندە ىشكى اۋديت جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جانە ونىڭ اي سوڭىنا دەيىن اياقتالاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا دەكرەتتىك تولەمدەردى سوت ارقىلى ءوندىرىپ العان جاعدايلار دا تىركەلگەن.