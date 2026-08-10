290 مىڭ كولىك: قاراعاندى -بالقاش -بۇرىلبايتال باعىتى ەڭ كوپ پايدالانىلعان اقىلى جول بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جاقىندا اقىلى رەجيمگە كوشكەن ءۇش اۆتوجول ۋچاسكەسىمەن ءبىر اي ىشىندە 528 مىڭنان استام كولىك جۇرگەن، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ەڭ جوعارى كولىك اعىنى «قاراعاندى-بالقاش-بۇرىلبايتال» اۆتوجولىندا تىركەلگەن. ءبىر اي ىشىندە ءۇش اقىلى ۋچاسكەدەگى قوزعالىس كولەمى:
قاراعاندى-بالقاش-بۇرىلبايتال - 290 مىڭ كولىك؛
تالدىقورعان - وسكەمەن - 181 مىڭ كولىك؛
بۇرىلبايتال - كۇرتى - 58 مىڭ كولىك.
وسىلايشا، قاراعاندى - بالقاش - بۇرىلبايتال باعىتى جالپى كورسەتكىشتىڭ شامامەن 55 پايىزىن قۇراعان.